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Россия серьезно готовится к масштабной войне, первой жертвой может стать Украина

15.09.2018 08:59 — Разное | Партизан  
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Чем чреват «Восток-2018» для Украины и мирового сообщества, «ФАКТЫ» поинтересовались у экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко.

Россия серьезно готовится к масштабной войне, первой жертвой может стать Украина
Фото — скриншот видео какнала «112 Украина»
Крупномасштабные военные учения российской армии «Восток-2018», охватившие более половины территории РФ, грозят «плавно перерасти» в региональный, а то и глобальный военный конфликт. В учениях двух крупнейших военных округов РФ — от Волги до Тихого океана — запланировано участие более 300 тысяч российских военных и тысячи единиц техники: танков, артиллерии, авиации, кораблей. Задействуют также технику и личный состав армий Китая и Монголии. По некоторым данным, будет отрабатываться даже применение тактического ядерного оружия (к счастью, без настоящих ядерных зарядов). К тому же эти учения проводятся фактически в Азии, поэтому не подпадают под ограничения ОБСЕ, зафиксированные в Венском документе.

Таких масштабных учений Россия еще не проводила. И, несмотря на то, что «боевые действия» будут вестись преимущественно на Дальнем Востоке и глубоко в Сибири, опасаться их стоит и Украине. Почему-то так совпало, что параллельно в «Востоком» проходят учения боевиков так называемой «ДНР».
Кроме того, накануне «Востока-2018» в Забайкалье прошли учения по материально-техническому обеспечению. В их ходе отрабатывалась расконсервация старых советских танков Т-62 и передача их в части Восточного военного округа. По некоторым данным, было расконсервировано более сотни танков, и их уже перебросили к границам Украины. Некоторые эксперты считают, что эту технику Россия введет на оккупированную часть Донбасса. Таким образом Россия может заменить как выведенную из строя, так и находящуюся на вооружении боевиков более новую, которой усилит находящиеся у границы с Украиной части.



А на днях о переброске россиянами к нашим границам тяжелого вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня «Ураган», заявил представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его словам, в последнее время вдоль восточных границ Украины увеличивается количество российских войск, создаются военно-полевые лагеря, где формируют новые отряды наемников для заброски на нашу территорию. Большая часть этих новых отрядов набирается из дагестанцев и чеченцев.

— Это самые масштабные учения за все время существования России. По мощи они похожи на «Запад-1981», проведенные еще во время существования СССР. На первый взгляд, цель учений — показать мощь российской армии Китаю и НАТО. Но у них может быть и другое предназначение, — прокомментировал «ФАКТАМ» ситуацию Игорь Романенко. — Ведь кроме Центрального и Восточного военных округов в них задействованы дальняя и военно-транспортная авиация, десантные войска, Тихоокеанский флот… То есть кроме собственно учений войск отрабатываются и средства доставки.

Опять таки, в августе была проведена внезапная проверка боеготовности этих же военных округов, ВДВ и тех же дальней и военно-транспортной авиации. Это довольно нехарактерно, когда за такой короткий промежуток проверяются и проводят учения одни и те же войска. Таким образом, их боеготовность повысила проверка, затем была проведена работа по ее результатам. А теперь готовность еще повышается в результате учений.

Чем это чревато для Украины? Для начала широкомасштабных военных действий против нашей страны нужны 240 и больше тысяч человек личного состава. Сейчас в первом и втором «армейских корпусах» так называемых «ЛНР» и «ДНР» насчитывается около 35 тысяч. Это первый эшелон — пушечное мясо. Более 70 тысяч российских военных и множество техники уже сосредоточено на границе с Украиной. Этого якобы мало.

Но в нужный момент Россия может перебросить и развернуть на Донбассе достаточное количество сил и техники — не только сосредоточенных на границе и чуть поодаль, но и тех, которые сейчас до максимума повышают боеготовность на учениях «Восток 2018». Для этого нужно около месяца, но могут справиться и за две недели. Отмечу, что сейчас еще и хорошие погодные условия. Они благоприятны как для учений, так и для ведения настоящих боевых действий.

Не могу сказать, что это прямая и открытая угроза нашей стране, и прогнозировать именно такое развитие событий. Но считаю, что «Восток- 2018» вполне может нести угрозу как Украине, так и Польше, странам Балтии. Вспомним «Запад- 1981». Тогда отрабатывалась наступательная операция с заброской десанта в тыл противника. Но была у учений и скрытая цель — подготовка к вводу войск в Польшу. На «Востоке-2018» также отрабатываются как оборонительные действия, так и массированный переход в наступление.

По словам генерала, для переброски войск Россия может использовать Донецкий и Луганский аэропорты, а также крупный железнодорожный узел в Дебальцево.

Напомним, к 1981 году в Польше сложилась острая ситуация. На фоне экономических проблем объединившиеся в профсоюз «Солидарность» миллионы поляков бастовали и начали выдвигать уже и политические лозунги. Руководство СССР всерьез рассматривало возможность ввода в Польшу войск стран Варшавского договора для подавления выступлений. По некоторым свидетельствам, уже были напечатаны подробные карты местности. Основные задачи ставились перед Железной дивизией и другими частями Прикарпатского военного округа, им в помощь планировалось кинуть силы Белорусского и Прибалтийского округов, а также стран-союзниц. Исключение составляла армия ГДР — ее участие в оккупации Польши не планировалось, дабы не напоминать о разделе Польши между СССР и Германией в 1939 году.

Именно эти силы были задействованы в учениях «Запад-1981» (вместо Прикарпатского в них участвовал Киевский ВО). Весной была отработана высадка с воздуха десанта из частей ВДВ и спецназа ГРУ с техникой в Польше и Беларуси. В сентябре прошли масштабные учения от Украины до акватории Балтийского моря и на территории некоторых стран-союзниц. А в декабре 1981 года «коммунистический» руководитель Польши Войцех Ярузельский ввел в стране военное положение. Считается, именно это и спасло страну от оккупации Советским Союзом. В этом, по результатам различных опросов, уверены более половины поляков. Неоднократные попытки привлечь Ярузельского к ответственности в посткоммунистической Польше успехом не увенчались.

— Также можно как пример взять прошлогодние учения «Запад-2017», после которых часть российских войск осталась на территории Беларуси. Теперь им в случае чего не надо пересекать всю Беларусь, чтобы выйти на границу с Украиной, — рассказал Игорь Романенко. — Вспомним, как происходила аннексия Крыма. Тогда тоже войска якобы были задействованы в учениях. Их точечно вводили и задействовали согласно положениям Венского документа (не более чем по двенадцать с половиной тысяч). И так собрали группировку более чем в тридцать тысяч для оккупации.

Что касается переброски старых танков. Россия хоть и богатая страна, но она уже много потратила на войну — и в Сирии, и на Донбассе. А эта техника вполне боеспособна и может еще хорошо послужить даже без реконструкции. Поэтому ее и перебрасывают сюда из Забайкалья якобы в ходе различных учений по расконсервации. В дальнейшем эти танки можно как перевезти в Сирию, так и использовать на Донбассе.

Ранее военный эксперт и блогер Алексей Арестович в интервью «ФАКТАМ» предположил, что главную опасность для Украины составляют не эти учения, а то, что может случиться после них: «По завершении „Востока-2018“ Россия может начать новую тренировку военных. Опасный сценарий будет в случае, если войска под видом учений начнут массово перебрасывать с востока на запад, к украинским границам. Россия может таким образом укрепить свой второй эшелон, сформировав вблизи Украины большую подготовленную группировку войск».




 
 
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Чем чреват «Восток-2018» для Украины и мирового сообщества, «ФАКТЫ» поинтересовались у экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко.
 
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