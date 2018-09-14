Новые правила биатлона и новая миссия белоруски Назаровой

У биатлона появился новый и всего второй в истории лидер – швед Олле Далин; был избран новый состав исполкома, новый состав технического комитета; были определены места проведения чемпионатов мира-2021 и 2023 (правда, словенскую Поклюку, заменившую российскую Тюмень, и немецкий Оберхоф сложно, да и не нужно называть Терра инкогнита). Наконец, были представлены изменения в правилах, которые вступят в силу уже в грядущем сезоне.





Некоторые из них даже взволновали болельщиков, не разобравшихся сразу, что к чему в предложениях прежнего состава техкома.





Массовый старт не извратят

В первую очередь это касается эксперимента в массовом старте, который состоится на финальном этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле 17 марта. К соревнованиям допустят не 30, а 60 стреляющих лыжников. Учитывая, что стрелковых установок только 30, у многих возникли вопросы, которые вынудили спортивного директора IBU Феликса Биттерлинга выпустить специальный видеоролик в социальной сети.





Все ведь элементарно. Если массовый старт, то, разумеется, все 60 спортсменов в Мартелле одновременно уйдут в гонку: у мужчин – 15 км (6 кругов по 2,5 километра), у женщин – 12 км (6х2 км). После первого круга спортсмены с номерами с 1-го по 30-й исполнят первую стрельбу лежа, а вторая тридцатка пронесется мимо огневых рубежей. После второго круга – все наоборот.





Таким образом, по мнению авторов поправки, спортсмены рассредоточатся по дистанции, и в дальнейшем уже не будет никакого дефицита мест на стрельбище, и гонка пойдет своим обычным чередом. То есть значимое изменение лишь одно: женская дистанция укоротится на 500 метров.





Однако! Это только в Мартелле, и только в порядке эксперимента. В гонках Кубка мира масс-старт будет пока проходить по-прежнему: 30 спортсменов и дистанция 12,5 километра у дам.





Индивидуалку сократят

На мой взгляд, гораздо важнее и принципиальнее изменение, касающееся формата проведения индивидуальной гонки. Итак, при скверной метеорологии дистанция может урезаться: с 20 километров до 15 у мужчин, с 15 километров до 12,5 у женщин. А штраф за промах составит не 1 минуту, а 45 секунд.





Но что относить к неблагоприятным погодным условиям? Ответ такой: дождь, высокая плюсовая температура и другие факторы, влияющие на качество снежного покрытия трассы. Решение о проведении гонки в таком формате будет принимать жюри соревнований за день до их начала. Что ж, в этом можно увидеть здравый смысл, а можно — и коварный план извратить классику биатлона.





Однако белорусские специалисты поддерживают изменения. Например, председатель БФБ Андриан Цыбульский напомнил о по-прежнему драматически переживаемой ситуации с Чемпионатом мира-90, который принимали Раубичи. Точнее, частично принимали. Ибо оттепель позволила провести только индивидуальные гонки, которые добили трассы. В результате остальные виды соревновательной программы состоялись в норвежском Холменколлене и финском Контиолахти.





"А если бы дистанции индивидуальных гонок были бы сокращены, то у нас бы появился шанс продолжить чемпионат мира в Раубичах", — сказал Цыбульский.





А вот мнение Ольги Назаровой: "На мой взгляд, это мудро. Смотрите: не секрет, что частенько у организаторов соревнований возникают проблемы со снегом. Точнее, с его дефицитом. Поэтому уменьшение мужской дистанции до 15 км, а женской до 12,5 км может спасти соревнование, которое иначе пришлось бы отменять или переносить".





Назарова — первая леди в техкоме!

Почему я поинтересовался мнением известнейшей в недалеком прошлом белорусской биатлонистки Ольги Назаровой — вопрос риторический. Ведь в Порече она баллотировалась и успешно избралась в члены техкома, став первой женщиной в истории этого комитета!





Так Беларусь вернула себе место в структуре IBU, определяющей стратегию развития биатлона. До Назаровой нашу страну в техкоме представлял олимпийский чемпион Александр Попов, но его решили не выдвигать два конгресса назад, что нынче тоже воспринимается с удивлением.





Однако теперь та давнишняя ошибка устранена. Назарова же очаровала всех своей трехминутной презентации на английском языке, после чего набрала четвертую сумму баллов (всего в техкоме 11 членов). Ее коллегами стали Кристоф Вассало (Франция), Матей Кордеж (Словения), Властимил Якеш (Чехия), Кари Корпела (Швеция), Лоренц Лейтгеб (Италия), Геральд Хениг (Германия), Франц Бергер (Австрия), Хиллар Захна (Эстония), Томаш Бернат (Польша) и Даниэль Бем (Германия), выдвинутый комитетом спортсменов.





— Если вы помните, президент Александр Лукашенко в 2017 году поручил федерациям по олимпийским зимним видам спорта принять меры по делегированию в международные структуры своих представителей, — сказала Назарова. — Поэтому руководство федерации биатлона обратилось с предложением выдвинуть на конгрессе в Порече мою кандидатуру. Решили пробовать. Технический комитет IBU — одна из основных структур мирового биатлона, определяющая политику проведения соревнований, правил и прочие существенные нюансы. Да и личная мотивация укрепила мое решение баллотироваться. Мне чрезвычайно интересно, как профессионалу и человеку, влюбленному в спорт, то, чем занимается техком. Это ведь развитие биатлона! А я знаю нашу систему изнутри.





Без стартов в России

Еще одно важнейшее решение конгресса в Порече: соревнования под эгидой IBU могут проводиться только в странах, которые соответствуют кодексу ВАДА и имеют аккредитованное антидопинговое агентство. Раньше это было не правило, а всего лишь рекомендация. Так что пока у России в связи с проблемами РУСАДА не будет вариантов проводить международные соревнования.





А вот радикальная мера вдвое увеличить штрафы за допинговые нарушения: первый уровень — с 50 до 100 тысяч евро, второй — с 75 до 150 тысяч, третий — со 100 до 200 тысяч, на конгрессе была отклонена, ибо не собрала необходимые две трети голосов делегатов. Те же румыны заявили, что штраф в 200 тысяч евро превышает годовой бюджет их национальной федерации. Да и не только их.



