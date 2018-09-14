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Соглашение об упрощении визового режима почти готово

15.09.2018 08:26 — Разное | Партизан  
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Глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин в эфире ОНТвыразила надежду на скорое подписание соглашения об упрощении визового режима.

«Сейчас проходят переговоры об упрощении визового режима. Уже есть предложения относительно даты проведения следующего раунда. Мы надеемся, что это будет последний», — сказала Андреа Викторин.



Она отметила, что соглашения почти готовы. Их подписание будет важным шагом.
 «Наши отношения в последнее время улучшились. И мы хотим, чтобы у нас были эти визовые соглашения с Беларусью. Надеюсь на скорое подписание», — добавила глава представительства ЕС в Беларуси.
Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года.


 
 
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Глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин в эфире ОНТвыразила надежду на скорое подписание соглашения об упрощении визового режима.
 
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