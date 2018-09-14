Соглашение об упрощении визового режима почти готово

«Сейчас проходят переговоры об упрощении визового режима. Уже есть предложения относительно даты проведения следующего раунда. Мы надеемся, что это будет последний», — сказала Андреа Викторин.













Она отметила, что соглашения почти готовы. Их подписание будет важным шагом.

«Наши отношения в последнее время улучшились. И мы хотим, чтобы у нас были эти визовые соглашения с Беларусью. Надеюсь на скорое подписание», — добавила глава представительства ЕС в Беларуси.

Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года.



