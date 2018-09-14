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Соглашение об упрощении визового режима почти готово
Глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин в
«Сейчас проходят переговоры об упрощении визового режима. Уже есть предложения относительно даты проведения следующего раунда. Мы надеемся, что это будет последний», — сказала Андреа Викторин.
Она отметила, что соглашения почти готовы. Их подписание будет важным шагом.
«Наши отношения в последнее время улучшились. И мы хотим, чтобы у нас были эти визовые соглашения с Беларусью. Надеюсь на скорое подписание», — добавила глава представительства ЕС в Беларуси.
Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года.
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Глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин в эфире ОНТвыразила надежду на скорое подписание соглашения об упрощении визового режима.
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