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Сборная Аргентины по футболу попалась на контрабанде

15.09.2018 08:20 — Разное | Партизан  
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Футболисты сборной Аргентины, а также представители Ассоциации футбола этой страны столкнулись с обвинениями в контрабанде.


Как передает Oxu.Az, об этом сообщает AS.

По возвращении спортсменов из США, где сборная провела два матча, аргентинские таможенники обнаружили и конфисковали незадекларированных товаров на сумму почти в 20 тысяч евро. Среди предметов была электроника, детские игрушки и музыкальные инструменты.

Аргентинские налоговики уже передали дело в подразделение прокуратуры, занимающееся экономическими преступлениями.

В США аргентинцы провели две товарищеские встречи: 8 сентября в Лос-Анджелесе сборная Аргентины разгромила Гватемалу со счетом 3:0, 12 сентября в Нью-Джерси команда сыграла вничью с колумбийцами (0:0).


 
 
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Футболисты сборной Аргентины, а также представители Ассоциации футбола этой страны столкнулись с обвинениями в контрабанде.
 
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