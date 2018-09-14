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Ужас: в Мексике в холодильнике нашли семь отрезанных голов
Семь отрезанных человеческих голов были найдены в пятницу в переносном холодильнике в мексиканском городе Бакум, штат Сонора, на северо-западе страны.
Как
Там же найдены одна рука и нога.
За последние 20 месяцев в небольшом городе Бакум уже убиты 150 человек, отмечает портал Proceso. Всего же в приграничном с США штате Сонора за семь месяцев этого года убиты более 650 человек, что обусловлено борьбой наркокартелей за контроль над поставками наркотиков в соседнюю страну.
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Семь отрезанных человеческих голов были найдены в пятницу в переносном холодильнике в мексиканском городе Бакум, штат Сонора, на северо-западе страны.
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