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"Бабушкина крынка" может возобновить поставки молочной продукции
В России исключили из "черного списка" еще одно белорусское предприятие.
"Бабушкина крынка" может возобновить поставки молочной продукции, изготовленной с 15 сентября и с электронным ветеринарным сертификатом. Пресс-служба Россельхознадзора отмечает, что решение о снятии временных ограничений приняли в первую очередь после получения гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Нельзя поставлять продукцию, которая "перевозится наливом, в том числе в потребительской таре объемом более 2,5 литра/кг".
Российское ведомство оставляет за собой право провести совместную инспекцию "Бабушкиной крынки",
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В России исключили из "черного списка" еще одно белорусское предприятие.
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