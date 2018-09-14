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"Бабушкина крынка" может возобновить поставки молочной продукции

15.09.2018 08:02 — Разное | Партизан  
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В России исключили из "черного списка" еще одно белорусское предприятие.

"Бабушкина крынка" может возобновить поставки молочной продукции, изготовленной с 15 сентября и с электронным ветеринарным сертификатом. Пресс-служба Россельхознадзора отмечает, что решение о снятии временных ограничений приняли в первую очередь после получения гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Нельзя поставлять продукцию, которая "перевозится наливом, в том числе в потребительской таре объемом более 2,5 литра/кг".



Российское ведомство оставляет за собой право провести совместную инспекцию "Бабушкиной крынки", сообщает Еврорадио.


 
 
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В России исключили из "черного списка" еще одно белорусское предприятие.
 
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