Минчанин воровал распылители из фонтана

Оперативники выяснили, что предполагаемый преступник – это ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 46-летний житель Минска. Украденное нарушитель сдал в пункт заготовки вторсырья.

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Позже выяснилось, что подозреваемый причастен к краже еще трех распылителей общей стоимостью более 1000 рублей из этого же фонтана, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.