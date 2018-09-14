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Минчанин воровал распылители из фонтана

15.09.2018 09:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Минчанин воровал распылители из фонтана
Фото из открытых источников

Оперативники выяснили, что предполагаемый преступник – это ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 46-летний житель Минска. Украденное нарушитель сдал в пункт заготовки вторсырья. 

Минчанин воровал распылители из фонтана В Гродно покупатель задержал в магазине грабителя

Позже выяснилось, что подозреваемый причастен к краже еще трех распылителей общей стоимостью более 1000 рублей из этого же фонтана, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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