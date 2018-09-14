Накануне Дня работников леса, который отмечается в третье воскресенье сентября, завершаются работы по реконструкции и благоустройству производственных площадей фабрики столов - одного из предприятий холдинговой компании «Пинскдрев».



Два года шли строительство и реконструкция предприятия, в задачи которых входило не только увеличить производственные мощности холдинга, но и улучшить условия работы трудящихся на фабрике столов.



История фабрики берет свое начало с 1999 года. В то время здесь была налажена работа всего одного цеха по производству журнальных столов. Позже (с 2004 по 2007 год) фабрику начали оснащать новым оборудованием фирмы «BIESSE», которое позволило изготавливать мебель для спальни и гостиной из массива и ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП). С развитием производства и мощностей стал назревать вопрос о реконструкции, расширении цехов Фабрики столов.



В ходе строительства территория фабрики заметно преобразилась: появились оборудованная транспортная проходная и благоустроенная автомобильная парковка (ул. Корбута, 7).



Было возведено около 4 тыс. кв. м производственных площадей: новые корпуса для четырех цехов, на территории которых разместились два участка раскроя плиточных материалов, участок наложения кромки и присадки, участки первичной и вторичной механической обработки.



- В 2017 году здесь появились центр раскроя плиточных материалов «HOLZMA», деревообрабатывающий центр «VENTURE», сверлильно-присадочный станок «BHX», - рассказал директор фабрики столов Сергей Иванович ГОЗА. - Это современное оборудование оснащено системой штрихкодирования. Его суть в том, что на первом станке материалу присваивают штрих-код, на других машинах этот код считывается, и техника сама знает, что делать с поступившей к ней деталью. Это новшество значительно облегчает и ускоряет работу сотрудника фабрики и вместе с тем увеличивает производительность.



Также на фабрике столов установили колибровально-шлифовальный станок фирмы «SCM» и возвели новую компрессорную с импортным компрессором фирмы «KAISER».



Руководство фабрики позаботилось не только о новых станках для производства мебели - думают здесь и комфорте работников (на фабрике трудится почти сто человек). Так, был построен бытовой корпус (санузлы, душевые), полностью соответствующий современным санитарным нормам. В цехах смонтировали новую аспирационную систему для очистки воздуха. Благодаря ее фильтрационным возможностям воздух качественно очищается и возвращается в цех теплым. Зимой это очень важно: экономится тепловая и электрическая энергия. Кроме того, невооруженным глазом видно, насколько чище стало в самих цехах благодаря этой системе очистки.





При благоустройстве территории фабрики применили новую технологию: вместо асфальта использовали «аэродромные» плиты. Эти бетонные конструкции более пригодны и удобны при внеплановом ремонте, чем какое-либо иное покрытие. Плиту достаточно поднять, чтобы проводить под ней, например, монтажные работы, в то время как асфальт придется резать. К тому же «аэродромные» плиты слабо поддаются внешнему, природному разрушительному воздействию. Например, не проседают. Для когда-то заболоченной территории фабрики столов это очень важное качество.



Строительство и реконструкция окончены, благоустройство завершено. Оценили результат проделанной работы не только коллеги, но и представители областных и городских органов власти: заместитель председателя областного исполнительного комитета Андрей Анатольевич Клец, исполняющий обязанности председателя городского исполнительного комитета Михаил Николаевич Самолазов, председатель районного исполнительного комитета Валерий Васильевич Ребковец и другие представители власти. Генеральный директор Александр Константинович Судник рассказал гостям о перспективах развития «Пинскдрев» в целом и провел экскурсию по обновленной фабрике столов.



Ася ТЕРЛЕЦКАЯ