«Хозяйка» леса





Все чаще девушки выбирают профессии, которые издавна считались мужскими. Вот и Юлия Кобайло из Постав Витебской области связала свою жизнь с лесной отраслью. Девушка окончила Витебский технологический колледж по специальности «техник лесного хозяйства». По распределению приехала в наш район и уже второй год трудится в Радунском лесничестве мастером леса.

С лесом Юлия в дружбе с детства. Тогда с родителями она часто ходила на «тихую охоту» за дарами природы. Позже лес стал для нее не только местом, где можно побыть в гармонии с собой и окружающим миром, но и первым местом работы. Поскольку ее отец и дедушка работали лесниками, девушка решила не прерывать семейную династию.

— Когда устроилась на работу, мне было неполных 19 лет, — рассказывает молодой специалист. — Скажу честно: очень боялась — мои подчиненные-мужчины годились мне в отцы. Как ими руководить? Иногда даже позвонить и уточнить нужную информацию не решалась. Сейчас вспоминаю это с улыбкой. За год со мной случилась значительная перемена: стала более уверенной в своих силах, знаниях, благодаря коллегам приобрела определенный опыт. Они обучили меня на практике всему, что должен делать мастер леса. Они стали для меня второй семьей.

Сегодня за Юлией закреплен участок площадью в 2 800 гектаров. Под ее началом — три лесозаготовителя. Она организовывает их работу на делянке, занимается охраной и защитой леса, ведет учет заготовленных лесоматериалов, выполненных работ… И закаливает характер. В лесу без сноровки и физической выносливости не обойтись. Особенно зимой, когда ноги утопают в снегу, а нужно идти вперед — работа ждать не будет. Все это, уверена мастер леса, с лихвой компенсируется летом. Вот когда трудиться в удовольствие: радует глаз зелень, легко дышится!

В планах у Юлии Кобайло — получить высшее образование, обязательно связанное с лесным делом. И продолжать работать здесь, в Радунском лесничестве, где ее приняли как свою.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.