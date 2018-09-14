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Вести Вороновщины

15.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Вести Вороновщины

Оценили и поощрили

12 сентября Вороновский филиал ГП «Гродно-облтопливо» посетил генеральный директор предприятия Иван Крохмальчик. С коллегами он оценивал готовность структурного подразделения к ежегодному смотру-конкурсу по благоустройству, в котором наш филиал неоднократно становился победителем и призером. Руководитель областной структуры также вручил Почетную грамоту Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности водителю Владимиру Вильбику.

Назначения

Два учреждения образования района в новом учебном году сменили руководителей. На должность директора Больтишской БШ назначен Виктор Викторович Михаловский, более 30 лет возглавлявший Радунскую школу-интернат. Директором Дотишской СШ стала Анна Антоновна Дудко, ранее работавшая заместителем директора по учебно-воспитательной работе Радунской школы-интерната.

Борьба словом была упорной

Диплома III степени удостоено выступление командира роты милиции Вороновского отдела Департамента охраны Павла Тышкевича в конкурсе ораторского мастерства среди подразделений охраны Гродненской области.  Трехминутая речь каждого участника оценивалась по многим параметрам: соответствие заявленной тематике, эмоциональная выразительность, образность высказывания, оригинальность исполнения. Учитывало жюри и манеру поведения милиционеров-ораторов на сцене, их жестикуляцию, контакт с аудиторией. Выступление Павла Тышкевича было на тему «Гражданин. Патриот. Защитник».

По туристическим лабиринтам

Педагоги и учащиеся Больтишской БШ стали участниками увлекательной квест-игры «Туристический лабиринт», посвященной Году малой родины. С ее организацией на территории агрогородка помог Радунский центр туризма, краеведения и экологии. В игре приняли участие почти три десятка учеников вместе с классными руководителями. Команды перемещались по 10 станциям. Ребятам довелось распознавать следы животных, отделять съедобные грибы от несъедобных, разгадывать кроссворды, разбивать палатки, искать клад и многое другое. Лучше всех с заданиями справилась команда «Веселые друзья» (капитан Иван Ивашкевич). Победители и участники были не только поощрены грамотами и сладостями. Их посвятили в туристы. Завершила день встреча с военнослужащими пограничной  заставы «Дотишки».


Вести Вороновщины
Вести Вороновщины
Вести Вороновщины
Вести Вороновщины
Вести Вороновщины

Ради безопасности на дорогах

С уменьшением светового дня в осенний период увеличиваются риски совершения дорожно-транспортных происшествий. Для безопасности участников дорожного движения и в целях своевременного реагирования на изменения дорожно-транспортной обстановки ОГАИ Вороновского РОВД просит граждан информировать правоохранителей по телефонам: 2-13-02, 2-02-02, 102, о нахождении на дороге пешеходов, велосипедистов и возчиков гужевого транспорта в состоянии алкогольного опьянения либо создающих своим поведением предпосылки к совершению ДТП.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Марины КОНДРАТОВИЧ.

 
Теги: Гродно
 
 
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Оценили и поощрили 12 сентября Вороновский филиал ГП «Гродно-облтопливо» посетил генеральный директор предприятия Иван Крохмальчик. С коллегами он оценивал...
 
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