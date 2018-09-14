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«Пожарная» статистика

15.09.2018 — Разное | Лоевский край  
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«Пожарная» статистикаНесмотря на изменчивую погоду, подразделения МЧС ежедневно продолжают борьбу с пожарами в природных экосистемах. Горят торфяники, кустарники и нередко леса.
Так, с начала 2018 года в республике зарегистрировано 1696 пожаров в природных экосистемах (309 лесных, 113 торфяных и 1274 пожара травы и кустарников), что на 15 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В результате огненных трагедий погибло 3 человека, травмировано — 2, уничтожено и повреждено 56 строений. Основной причиной пожаров являются безответственность, халатность и беспечность граждан.
Только 4 сентября на территории Лоевского района было зафиксировано 2 лесных пожара: недалеко от деревни Димамерки и в заречной зоне в районе населенного пункта Карповка. Но благодаря общим усилиям спасателей и работников ГЛХУ «Лоевский лесхоз» стихия была побеждена. По указанным фактам пожаров в настоящее время проводится проверка, устанавливаются виновные лица.

 

 
 
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Несмотря на изменчивую погоду, подразделения МЧС ежедневно продолжают борьбу с пожарами в природных экосистемах. Горят торфяники, кустарники и нередко леса. Так,...
 
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