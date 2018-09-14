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«Пожарная» статистика
15.09.2018 — Разное | Лоевский край
Несмотря на изменчивую погоду, подразделения МЧС ежедневно продолжают борьбу с пожарами в природных экосистемах. Горят торфяники, кустарники и нередко леса.
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Несмотря на изменчивую погоду, подразделения МЧС ежедневно продолжают борьбу с пожарами в природных экосистемах. Горят торфяники, кустарники и нередко леса. Так,...
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