Несмотря на изменчивую погоду, подразделения МЧС ежедневно продолжают борьбу с пожарами в природных экосистемах. Горят торфяники, кустарники и нередко леса.

Так, с начала 2018 года в республике зарегистрировано 1696 пожаров в природных экосистемах (309 лесных, 113 торфяных и 1274 пожара травы и кустарников), что на 15 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В результате огненных трагедий погибло 3 человека, травмировано — 2, уничтожено и повреждено 56 строений. Основной причиной пожаров являются безответственность, халатность и беспечность граждан.

Только 4 сентября на территории Лоевского района было зафиксировано 2 лесных пожара: недалеко от деревни Димамерки и в заречной зоне в районе населенного пункта Карповка. Но благодаря общим усилиям спасателей и работников ГЛХУ «Лоевский лесхоз» стихия была побеждена. По указанным фактам пожаров в настоящее время проводится проверка, устанавливаются виновные лица.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Пожарная» статистика Несмотря на изменчивую погоду, подразделения МЧС ежедневно продолжают борьбу с пожарами в природных экосистемах. Горят торфяники, кустарники и нередко леса. Так,...