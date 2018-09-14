Самый опасный враг леса — огонь

Лес — привлекательное место для отдыха. Однако человек далеко не всегда правильно ведет себя в гостях у радушного хозяина.
Основными виновниками лесных пожаров являются люди и их небрежность при пользовании огнем в лесу во время работы или отдыха. Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора в местах пикников, во время охоты, а также от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Причиной пожара могут стать и небрежно брошенная бутылка, и осколки стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий.
Спасатели напоминают, что в пожароопасный период в лесах категорически запрещается:
— разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
— курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
— оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
— оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
— выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Что делать, если вы стали свидетелем лесного пожара?
— сразу же звоните по телефонам МЧС: 101, 112;
— поспешите покинуть место пожара: идите навстречу ветру или перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. Помните, что в сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров;
— при сильном задымлении, если у вас есть такая возможность, прикройте рот и нос мокрой тряпкой;
— при верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега водоемов, крупные поляны, лиственный лес без хвойного подроста;
— не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом.
Будьте предельно внимательны и осторожны при обращении с огнем и пожароопасными предметами! Ваша безопасность и безопасность окружающей среды — в ваших руках!