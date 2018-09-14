ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самый опасный враг леса — огонь

15.09.2018 — Разное | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

Самый опасный враг леса — огоньЛес — привлекательное место для отдыха. Однако человек далеко не всегда правильно ведет себя в гостях у радушного хозяина.
Основными виновниками лесных пожаров являются люди и их небрежность при пользовании огнем в лесу во время работы или отдыха. Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора в местах пикников, во время охоты, а также от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Причиной пожара могут стать и небрежно брошенная бутылка, и осколки стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий.
Спасатели напоминают, что в пожароопасный период в лесах категорически запрещается:
— разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
— курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
— оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
— оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
— выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
Самый опасный враг леса — огоньЧто делать, если вы стали свидетелем лесного пожара?
— сразу же звоните по телефонам МЧС: 101, 112;
— поспешите покинуть место пожара: идите навстречу ветру или перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. Помните, что в сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров;
— при сильном задымлении, если у вас есть такая возможность, прикройте рот и нос мокрой тряпкой;
— при верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега водоемов, крупные поляны, лиственный лес без хвойного подроста;
— не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом.
Будьте предельно внимательны и осторожны при обращении с огнем и пожароопасными предметами! Ваша безопасность и безопасность окружающей среды — в ваших руках!

 

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лес — привлекательное место для отдыха. Однако человек далеко не всегда правильно ведет себя в гостях у радушного хозяина. Основными виновниками лесных пожаров...
 
Новости дня
Новости разные
 
США пригрозили странам, сотрудничающим с Ираном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.09.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика