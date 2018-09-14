В рамках акции под таким названием на днях сотрудники Лоевского РОЧС отработали планы эвакуации в ГУО «Лоевская районная гимназия» и ГУО «Лоевская средняя школа имени А.В. Козлова».

В ходе мероприятия учащиеся и преподаватели показали слаженные действия и быстро покинули учреждения. На общешкольном построении была дана оценка действиям всех участников эвакуации.

Помимо этого, для мальчишек и девчонок спасатели провели «Уроки безопасности», на которых рассказали о правилах безопасной жизнедеятельности, продемонстрировали обучающий видеофильм, вручили памятки по основам безопасности. С педагогами были проведены обучающие беседы по правилам поведения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «В центре внимания — дети!» В рамках акции под таким названием на днях сотрудники Лоевского РОЧС отработали планы эвакуации в ГУО «Лоевская районная гимназия» и ГУО «Лоевская средняя школа...