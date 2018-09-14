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«В центре внимания — дети!»
15.09.2018 — Разное | Лоевский край
В рамках акции под таким названием на днях сотрудники Лоевского РОЧС отработали планы эвакуации в ГУО «Лоевская районная гимназия» и ГУО «Лоевская средняя школа имени А.В. Козлова».
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В рамках акции под таким названием на днях сотрудники Лоевского РОЧС отработали планы эвакуации в ГУО «Лоевская районная гимназия» и ГУО «Лоевская средняя школа...
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