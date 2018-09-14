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«В центре внимания — дети!»

15.09.2018 — Разное | Лоевский край  
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«В центре внимания — дети!»В рамках акции под таким названием на днях сотрудники Лоевского РОЧС отработали планы эвакуации в ГУО «Лоевская районная гимназия» и ГУО «Лоевская средняя школа имени А.В. Козлова».
В ходе мероприятия учащиеся и преподаватели показали слаженные действия и быстро покинули учреждения. На общешкольном построении была дана оценка действиям всех участников эвакуации.
Помимо этого, для мальчишек и девчонок спасатели провели «Уроки безопасности», на которых рассказали о правилах безопасной жизнедеятельности, продемонстрировали обучающий видеофильм, вручили памятки по основам безопасности. С педагогами были проведены обучающие беседы по правилам поведения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

 

 
 
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В рамках акции под таким названием на днях сотрудники Лоевского РОЧС отработали планы эвакуации в ГУО «Лоевская районная гимназия» и ГУО «Лоевская средняя школа...
 
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