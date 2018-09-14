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Осенние костры, палы сухой растительности — причины пожаров

15.09.2018 — Разное | Лоевский край  
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Осенние костры, палы сухой растительности — причины пожаровМусор, трава, листья деревьев — все, на чем может остановиться взгляд добросовестного хозяина, подлежит уборке. С наступлением осени многие жители района избирают наиболее простой и быстрый способ уничтожения остатков сухой растительности — сжигание. Увлеченные работой хозяева слишком поздно замечают, что пламя, подхваченное ветром, уже перебросилось на близлежащие территории и располагающиеся рядом постройки. Справиться с таким огнем без помощи спасателей уже невозможно.
Помните! Допускается контролируемое разведение костров для сжигания мусора и отходов. При этом необходимо делать это на очищенном от сухой травы участке земли, окопанном по периметру полосой сырой земли, ширина которой должна быть не менее 25 см. Жечь отходы допустимо небольшими порциями при слабом ветре и при соблюдении следующих расстояний: 10 м от зданий и сооружений, 20 м от лесного массива, 30 м от мест, где складируется сено или солома.
Согласно ст.15.57 Кодекса РБ об административных правонарушениях за выжигание сухой травы, а также стерни и пожнивных остатков на корню на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках налагается штраф в размере от 10 до 40 базовых величин. А вот за разжигание костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин. Кроме того, существующим законодательством за подобные нарушения предусмотрена также уголовная ответственность в соответствии со статьями 270 и 276 Уголовного Кодекса РБ.
Часто жертвами выжигания сухой травы становятся люди преклонного возраста, которые избавляются от мусора путем сжигания.
В Солигорском районе выжигание сухой травы стало причиной серьезных ожогов, которые получил житель поселка Яблоново. На приусадебном участке загорелась сухая растительность. 85-летний хозяин пытался потушить пламя самостоятельно, но получил ожоги и был доставлен в больницу. Сотрудники МЧС локализовали возгорание.
В Новогрудском районе при сжигании мусора пенсионерка упала в огонь. Произошедшее заметила соседка, которая незамедлительно вызвала скорую помощь. Состояние пострадавшей тяжёлое, женщина доставлена в больницу с ожогами 30 процентов тела.
Сжигание сухой травы наносит вред природе и человеку
К сожалению, большинство людей не задумываются о вреде, который они наносят не только окружающей среде, но и своему здоровью во время сжигания травы.
Костры, которые многие старательно жгут, снижают плодородие почв, нарушается их структура, уменьшается противоэрозийная стойкость, загрязняется атмосферный воздух. Появляется угроза лесных пожаров и загорания жилых домов.
При выжигании стерни, сухой растительности, опавших листьев создается непосредственная угроза для жизни человека, ведь едкий дым способствует появлению воспалительных заболеваний органов дыхания и глаз, заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Зачастую вместе с травой и листвой некоторые жители сжигают накопившийся мусор — пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, упаковки, образуя своеобразный воздушный ядовитый коктейль.
А ведь есть другой, альтернативный способ избавиться от сухой травы — использовать ее как материал для компостной ямы. В этом случае и польза будет двойная — чистый участок и бесплатное удобрение для почвы.

 

 
 
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Мусор, трава, листья деревьев — все, на чем может остановиться взгляд добросовестного хозяина, подлежит уборке. С наступлением осени многие жители района...
 
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