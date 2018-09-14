5 советов о том, как правильно увольняться

Увольнение — не самое приятное мероприятие в жизни. Как облегчить этот процесс и сделать его наиболее безболезненным не только для вас, но и для ваших коллег и работодателя, рассказала руководитель направления HR, Legal, Office Support международной рекрутинговой компании Hays Мария Хандрос.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

1. Примите решение

Ваше решение должно быть окончательным и бесповоротным. Меняете вы работу, решили взять небольшой тайм-аут, искать себя или просто на год уехать путешествовать — для себя вы должны точно решить, что ничто вас с этого пути не собьёт.

Если вы хотите финансовых бонусов или карьерного роста, найдите другие способы донести до работодателя свою уникальность. Нет ничего хуже ситуации, когда человек использует прием с увольнением только как повод набить себе цену. Такой сотрудник, может, и останется на какое-то время, привлеченный повышением зарплаты или новой должностью, но надолго вряд ли задержится. К тому же руководитель может начать относиться к нему с подозрением.

2. Предупредите заранее

Вы прошли все этапы собеседования и приняли новое предложение или просто решили уволиться «в никуда» — предупредите об этом своего нынешнего руководителя. По закону вы обязаны сделать это за 14 дней. Но если вы знаете, что на ваше место будет трудно найти специалиста или из-за количества и сложности проектов вам нужно больше времени для передачи дел, лучше предупредить руководство за 3 недели.

Ваш новый работодатель, скорее всего, пойдет вам навстречу, если вы попросите дополнительную неделю на завершение текущей работы. К тому же ваше поведение покажет ответственное отношение и уважение ко всему коллективу. Текущий руководитель будет вам благодарен и сможет дать вам лучшие рекомендации.

3. Поговорите наедине

Предупредите руководителя о своем решении лично. Не сообщайте об увольнении в электронном письме или сообщении. Важно проинформировать руководителя один на один, а не в общем пространстве при других коллегах.

Руководитель должен узнать о вашем решении от вас, а не от других сотрудников. Если в компании есть практика «выходного интервью», то вас попросят поделиться причинами решения об уходе. Я рекомендую честно, но тактично ответить на все вопросы, так как это хорошая возможность для компании получить конструктивную обратную связь и принять меры по улучшению процессов, корпоративной культуры, финансовой схемы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

4. Завершите дела

Cоставьте четкий план передачи дел преемнику или руководителю. Предупредите клиентов и коллег, закончите текущие проекты, оставьте ключевые контакты. Последние две недели — это не отпуск на работе, как многие его себе представляют. Это подведение итогов всего пребывания на этой должности. Не обесценивайте всю свою работу, не бросайте все, что вы сделали и чего добились.

Если на ваше место не успели найти нового сотрудника, посвятите своих коллег в детали или расскажите, где их искать и к кому обращаться за помощью, чтобы новый работник не «утонул» в тоннах новой информации. Хорошей помощью для того, кто вас заменит, будут инструкции по решению тех или иных задач, краткое описание особенностей общения с клиентами. Также не забудьте уведомить руководителя, на каком этапе проекта вы завершаете свои дела, чтобы он не требовал невозможного от только приступившего к своим обязанностям человека.

5. Знайте свои права

К сожалению, процедура увольнения не всегда проходит спокойно. Все зависит от человека, руководителя и многих других субъективных факторов. Случается, что сотрудник не соглашается остаться, даже несмотря на предложение о новой зарплате или интересном проекте, и начальник воспринимает это как личное оскорбление.

Если руководитель не хочет подписывать ваше заявление, вы можете уволиться и без его подписи. В этом случае вам необходимо зарегистрировать ваше заявление через отдел кадров или секретаря. Через две недели работодатель обязан вам вернуть трудовую книжку и произвести полный расчет. В такой ситуации довольно сложно существовать 14 дней, но отнеситесь к этому спокойно, не прогуливайте, не опаздывайте и спокойно передавайте свои дела коллегам.

И будьте вежливыми

Причины для увольнения бывают разными. Хорошо, когда это — лучшее предложение. Но ведь увольняться человек может и из-за неадекватного руководителя, враждебного коллектива, низкой зарплаты или невозможности профессионально расти и развиваться. Как бы ни хотелось высказать всю правду, сдержите себя. Во-первых, вам ещё могут пригодиться рекомендации с прежнего места работы, а во-вторых, вы не можете быть уверены, что с этими людьми судьба вас не сведет ещё раз. Профессиональный мир тесен, и пусть ваша репутация будет безупречной, даже если в душе у вас пожар.

Скорее всего, ваши коллеги будут спрашивать вас о причинах ухода: это всегда вызывает большой интерес в коллективе. Не скатывайтесь в негатив, не демотивируйте команду, в которой вы сами работали.

В последний день вашей работы попрощайтесь с руководителем и коллегами. Соблюдайте традиции: если «на дорожку» заведено угостить всех пиццей или тортом — так и поступите. Не делайте демонстративных жестов. В конце концов, лучше всего запоминается последняя фраза. И пусть эта фраза будет красивой.