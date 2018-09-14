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Парламентарий проведет прием граждан
15.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
17 сентября депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Иванович Сегодник проведет прием граждан по личным вопросам в кабинете 101 Волковысского райисполкома с 14 до 15 час.
Предварительная запись на прием — 17 сентября с 10.00 до 12.00 по тел. 4-54-23.
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17 сентября депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Иванович Сегодник проведет прием граждан по...
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