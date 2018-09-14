Четвертый в Ольшанке, 93-й в городе. В Гродно открыли детский сад

У праздников есть свои традиции, и одна из таких – ко Дню города делать подарки для самого Гродно и его жителей. Почти десятиметровый в высоту подарок получили молодые семьи в динамичном и перспективном микрорайоне Ольшанка: здесь открылся современный детский сад на 230 мест.









Садик уже стал родным для детей двух групп кратковременного пребывания. В ближайшее время будут постепенно формироваться четыре группы для малышей от 2 до 3 лет и еще восемь – для деток постарше.

– Глядя на эти светлые и улыбающиеся лица малышей, хочется творить и строить. Все, что мы делаем – на благо наших детей, – сказал заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. – В саду должны быть прекрасные и безопасные условия для детей, и мы об этом заботимся. Кроме того, сегодня очень важно, чтобы детский сад стал своего рода молодежным центром и для семьи. Чтобы здесь с маленького возраста формировался человек, важно увидеть его таланты, помочь их развить. При этом – уделять внимание молодым родителям. Это позволит нам растить гармоничную личность, тесно работать с родителями, вместе с ними воспитывать детей.





– сказал

Нынешний детский сад в Ольшанке – уже четвертый за последние годы.

– Этот объект был особенно нужен для микрорайона. Район густонаселенный, развивающийся и строится настолько динамично, что мы порой не всегда успеваем возводить объекты социальной сферы, – сказал председатель горисполкома Мечислав Гой. – Садик во многом снимет проблему шаговой доступности учреждений дошкольного образования, однако не решит ее полностью. Поэтому на будущий год запланировано возведение здесь еще одного детского сада по такому же проекту.









Хороший задел для подарка на следующий год – школа, которая строится рядом со 110-м садом. Ее планируют открыть к 1 сентября 2019 года.

А пока – экскурсия по новому детскому саду. Первыми порог садика переступили малыши.

Спешили увидеть уютные группы со множеством игрушек Дима, Вика и близняшки Аня и Саша вместе с мамой Юлией Филипович и бабушкой.

– В этот садик пойдут все наши дети. Прошлый год приходилось возить Диму в сад на Поповича, где мы жили раньше. Но это далеко, поэтому с нетерпением ждали, когда завершат строительство этого садика. Он совсем рядом – минут пять от дома. Очень удобно. Садик замечательный, и внутри, и площадка вокруг, здесь столько всего интересного и полезного для детей! – рассказала Юлия. – В будущем году Диме уже идти в школу, и мы очень рады, что она строится тоже здесь рядом.





– рассказала Юлия

В саду на самом деле созданы прекрасные условия для всестороннего развития детей и раскрытия их талантов. Что сделано, рассказала гостям и показала заведующая детским садом Галина Алехнович.

– Есть музыкальный, хореографический, спортивный, тренажерный залы, бассейн, прекрасно оборудованный пищеблок. Игровые комнаты укомплектованы игрушками, играми и мебелью в соответствии с возрастом ребят, – отметила заведующая.











отметила заведующая.

Улучшить материально-техническую базу помогут подарки гостей – сертификаты на покупку компьютерного класса от областного исполнительного комитета и на приобретение оборудования для тренажерного и спортивного залов от горисполкома.