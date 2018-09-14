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Ноутбук вместо паспортов: граждане Сирии и Египта пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу
Новости Беларуси. В Пружанском районе брестские пограничники с применением служебной собаки задержали двух иностранцев.
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У нарушителей не было при себе документов, удостоверяющих личность. Однако у мужчин был ноутбук, в котором находился файл с копией страниц паспорта гражданина Египта.
В отношении задержанных начат административный процесс. Иностранцам грозит депортация и запрет на въезд в Беларусь сроком до 5 лет. До выяснения всех обстоятельств инцидента граждане помещены в ИВС Брестской погрангруппы.
Летом 2018 года 20-летний витеблянин попытался незаконно попасть в Европу.
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Ноутбук вместо паспортов: граждане Сирии и Египта пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу
Новости Беларуси. В Пружанском районе брестские пограничники с применением служебной собаки задержали двух иностранцев. Как сообщает Госпогранкомитет, в...
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