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Двух лосей застрелили браконьеры в Столинском районе

15.09.2018 10:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 12 сентября в лесу Столинского района неизвестные застрелили двух лосей. Личности браконьеров устанавливаются.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира, преступление было совершено неподалёку от деревни Коробье.  

Около 7:20 работники местного лесхоза услышали выстрелы. Они проинформировали о случившемся Госинспекцию, сотрудники которой незамедлительно выехали к месту незаконной охоты. Там были найдены убитый лось и самка лося с огнестрельным ранением. Животное не выжило.  

Сотрудники Госинспекции пояснили, что сейчас у сохатых гон, из-за этого они беззащитны и бегут на любой звук, который похож на голос соперника. У браконьеров был манок, которым они подманили парнокопытных.  

На месте преступления неизвестные, кроме манка, оставили незарегистрированное ружье, фонарь, рюкзак.  

Возбуждено уголовное дело, будет проведён комплекс экспертиз. Устанавливается круг подозреваемых.  

Летом 2018 года в Копыльском районе задержали ловивших карпа почти километровыми сетями мужчин. 

У граждан было обнаружено примерно четыре тонны рыбы – здесь подробности.  

 
 
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Новости Беларуси. Утром 12 сентября в лесу Столинского района неизвестные застрелили двух лосей. Личности браконьеров устанавливаются.   Как сообщает БЕЛТА со...
 
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