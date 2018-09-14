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Московские правоохранители задержали 28-летнего мозырянина, который подозревается в жестоком обращении с животными
Новости Беларуси. 3 сентября белорусским СК и московскими правоохранителями было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
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Личности подозреваемых установлены. Ими оказались 22-летняя девушка и 28-летний мужчина, ранее судимый за совершение аналогичного преступления и находившийся в международном розыске.
Как
Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения в отношении задержанных. Также московские правоохранители опубликовали видеозапись задержания подозреваемых.
Летом 2018 года в Гродно мужчина жестоко убил кота.
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Московские правоохранители задержали 28-летнего мозырянина, который подозревается в жестоком обращении с животными
Новости Беларуси. 3 сентября белорусским СК и московскими правоохранителями было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. По...
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