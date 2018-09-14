И соберет храм своих прихожан



Строящийся в Свислочи храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы изменился до неузнаваемости. Могу смело утверждать – благодаря усердию прихожан, жителей города и района. Речь, конечно, идет не столько о внешнем виде храма, сколько об его интерьере.

Настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня отец Сергий Тарасевич подчеркивает, что только непоколебимая вера прихожан, их постоянный молитвенный и материальный вклад, слаженная и грамотная работа всех причастных организаций города, района и руководителей всех уровней позволяют сегодня с уверенностью говорить о главном событии в истории нового храма – его освящении.



Как поясняет наш постоянный консультант – бригадир стройки Валерий Осиевский, остались буквально последние штрихи. Основной фронт работ, а их с момента начала строительства было немало, выполнен. Глаза боялись – руки делали. Руки мастеровые, трудолюбивые, золотые.











Итак, пройдемся по храму. У центрального входа залиты ступеньки. Необходимо снять опалубку и облицевать их. В притворе все покрашено, осталось сделать небольшой парапет из гипсокартона, чтобы скрыть нижнюю трубу. Внутри церкви повсеместно уложена плитка, в молельном зале и алтарной части устроены полы с подогревом. Надо прикрепить плинтусы и поработать фугой по швам. Сравнительно недавно установлены все деревянные двери, которые изготавливали в Слониме. Впереди – облицовочные работы, устройство откосов и покраска полотна. Стены в храме покрашены в белый цвет. В перспективе по нижнему их краю будет нанесена венецианская штукатурка. Готовы к эксплуатации санузлы на двух этажах (к слову, на второй ведет красивая винтовая деревянная лестница), кладовая, электрощитовая, кабинет настоятеля, клирос.







Практически все внутреннее освещение тоже готово: люстры, малые паникадила, бра (литье выполняли по заказу в Воронеже). Смонтированы большие литые паникадила весом до 200 килограммов.







Самая трудоемкая работа и очень ответственная – монтаж алтаря. Этим профессионально занимаются два священнослужителя из Щучинского района. Завершить строительство алтарной части планируют к ноябрю.

Работают на строительстве сейчас три человека. Конечно, бригадир, о котором уже упоминалось, а еще мастера Виктор Сологубик и Александр Гутор. За монтаж электрооборудования, это тоже будет не лишним еще раз вспомнить, отвечал Олег Криштофик. Все работы по дереву – балясины, перила, ступени – выполнили мастера Сергей Саган и Вячеслав Полуэктов.

Сейчас на стадии завершения обустройство системы пожарной безопасности. Вообще, очень многое на стадии завершения, но чтобы ввести храм в эксплуатацию, не хватает проектной документации на некоторые виды работ. А это большие финансовые затраты, понести которые в одночасье приходу не под силу.

И все же к празднику Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября строители планируют привести храм в порядок, закончив основные работы, чтобы праздничный молебен прошел в новых стенах. Главная молитва на праздничном молебне – просьба к Господу нашему Иисусу Христу и Его Пречистой Матери о скорейшем освящении нового храма и возможности совершения Таинства Евхаристии (причащения).

Ольга БУБЕНЧИК.

Фото автора.