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Граждане Сирии и Египта шли через Пружанский район в Европу
15.09.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
На этой неделе в Пружанском районе в 800 метрах от белорусско-польской границы брестские пограничники с применением служебной собаки задержали двух иностранных граждан.
Мужчины, граждане Сирии и Египта, признались, что намеревались умышленно незаконным путем попасть в Польшу в поисках лучших условий жизни. Документов, удостоверяющих личность, у них не оказалось. С собой иностранцы взяли ноутбук, в котором находился файл с копией страниц паспорта гражданина Египта.
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На этой неделе в Пружанском районе в 800 метрах от белорусско-польской границы брестские пограничники с применением служебной собаки задержали двух иностранных...
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