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Граждане Сирии и Египта шли через Пружанский район в Европу

15.09.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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На этой неделе в Пружанском районе в 800 метрах от белорусско-польской границы брестские пограничники с применением служебной собаки задержали двух иностранных граждан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58877.php

Граждане Сирии и Египта шли через Пружанский район в Европу

Мужчины, граждане Сирии и Египта, признались, что намеревались умышленно незаконным путем попасть в Польшу в поисках лучших условий жизни. Документов, удостоверяющих личность, у них не оказалось. С собой иностранцы взяли ноутбук, в котором находился файл с копией страниц паспорта гражданина Египта.

В отношении задержанных граждан начат административный процесс за нарушение пограничного режима, попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания (ч.1 ст. 23.30, 23.29 и ч.1 ст. 23.55 КоАП Республики Беларусь). Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет. До выяснения всех обстоятельств нарушители помещены в ИВС Брестской пограничной группы.

 
 
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На этой неделе в Пружанском районе в 800 метрах от белорусско-польской границы брестские пограничники с применением служебной собаки задержали двух иностранных...
 
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