Граждане Сирии и Египта шли через Пружанский район в Европу

На этой неделе в Пружанском районе в 800 метрах от белорусско-польской границы брестские пограничники с применением служебной собаки задержали двух иностранных граждан.



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Мужчины, граждане Сирии и Египта, признались, что намеревались умышленно незаконным путем попасть в Польшу в поисках лучших условий жизни. Документов, удостоверяющих личность, у них не оказалось. С собой иностранцы взяли ноутбук, в котором находился файл с копией страниц паспорта гражданина Египта.



В отношении задержанных граждан начат административный процесс за нарушение пограничного режима, попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания (ч.1 ст. 23.30, 23.29 и ч.1 ст. 23.55 КоАП Республики Беларусь). Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет. До выяснения всех обстоятельств нарушители помещены в ИВС Брестской пограничной группы.