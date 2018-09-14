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На мосту в Пинске ограничат движение большегрузов. Как теперь ехать?

15.09.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В последнее время в стране нередко возникают аварийные ситуации, связанные с разрушением мостов. «Заря» уже сообщала о том, что в апреле нынешнего года в Лунинецком районе во время проведения ремонтных работ на путепроводе появилась трещина на одной из железобетонных опор. А совсем недавно специалисты провели тщательное обследование автодорожного шестипролетного моста на республиканской дороге Р-6 (Ивацевичи-Столин) в Пинске.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58876.php

На мосту в Пинске ограничат движение большегрузов. Как теперь ехать?

- Согласно действующим нормативным документам, мосты подобной конструкции обследуются раз в 5 лет. Последнее было проведено в июле-августе текущего года, – рассказал Zarya.by генеральный директор РУП «Бреставтодор» Михаил Непочелович. – В результате установлено, что данное сооружение нуждается в капитальном ремонте. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58876.php

На мосту в Пинске ограничат движение большегрузов. Как теперь ехать?

Как известно, мост через Пину, по сути, является единственной переправой в столинском направлении в регионе. На соседнюю Украину другого пути отсюда также не имеется. Интенсивность движения по мосту составляет около 5 тысяч автомобилей в сутки, из них 1,5 тысячи грузовых. Учитывая тот факт, что сооружение было построено еще в 1973 году, его несущие конструкции попросту не рассчитаны на современный, значительно возросший, транспортный поток.

Как же найти выход из сложившейся ситуации и безопасен ли мост для движения по нему транспортных средств? В настоящее время принято решение об изменении организации движения по данному сооружению. 

- Транспортные средства общим весом до 20 тонн могут передвигаться по мосту без всяких ограничений, – объясняет Михаил Непочелович. – А большегрузы весом от 20 до 50 тонн должны двигаться в одиночном порядке с дистанцией между автомобилями в 60 метров. Сегодня уже установлены соответствующие знаки, а с понедельника планируется круглосуточная работа сотрудников транспортной инспекции и ГАИ за соблюдением нового порядка организации движения.

По оценкам специалистов, проблема с мостом разрешится только через два года. Такой срок необходим для составления проектно-сметной документации и осуществления капитального ремонта сооружения. А пока водителям автомобилей необходимо адаптироваться к новым условиям, ведь только четкое соблюдение установленных правил позволит переезжать через Пину в безопасном режиме.

 
 
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В последнее время в стране нередко возникают аварийные ситуации, связанные с разрушением мостов. «Заря» уже сообщала о том, что в апреле нынешнего года в...
 
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