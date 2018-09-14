В Бресте отпраздновали международный день танца зук флешмобом

На этой неделе участники клуба афро-латиноамериканских танцев «BreStarDance» присоединились к празднованию международного дня зука и исполнили хореографические номера, подготовленные мировыми звездами, которые преподают « танец любви » по всему миру.



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Брестские танцоры отмечают этот праздник уже пятый год подряд. В этот раз они показали разные направления бразильского танца: Rio Zouk, R&B Zouk, а девушки продемонстрировали нежный женский стиль в зуке.



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Понаблюдать за выступлениями собрались не только жители, но и гости города. Пластичность движений, зажигательный ритм, чувственность – вот что присуще танцу, рожденному в жаркой и страстной Бразилии.

– Изначально в Бразилии была очень любима ламбада, но потом ее популярность пошла на спад, – рассказал Zarya.by руководитель клуба афро-латиноамериканских танцев «BreStarDance» Александр Чернов. – Позже там придумали новый танец – зук, который постепенно распространился по всему миру, и сейчас его танцуют во многих странах. Беларусь и, в частности, Брест – не исключение. С каждым годом у нас становится все больше людей, которые влюбляются в этот танец, что неудивительно: его отличает особые пластичность и мелодичность.



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В день зука cреди танцующих можно было заметить немало семейных пар. Максим и Татьяна Шестаковы пришли в клуб совсем недавно, однако сразу же загорелись новым хобби. Супруги признаются, что с появлением в их жизни танцев свободного времени стало намного меньше, но это их ничуть не огорчает. Новый для себя танец они осваивают вместе, начиная с самых азов, даже съездили на днях в лагерь зука под Минском.