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В Жабинке провели праздник «Пионерия – страна Детства!»

15.09.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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13 сентября 2018 года в центре творчества детей и молодежи г.Жабинки прошел праздник «Пионерия – страна Детства!», посвященный Дню рождения Белорусской Республиканской Пионерской Организации!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58874.php

В Жабинке провели праздник «Пионерия – страна Детства!»

Участниками встречи стали пионеры-активисты, представители 11 пионерских дружин учреждений образования города и района, педагоги-организаторы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58874.php

В Жабинке провели праздник «Пионерия – страна Детства!»

Педагоги центра подготовили для ребят интересную программу: пионерская игра по станциям «Марафон дружбы»; поздравление от вокального коллектива «Радужный микс»; мастер-класс «Изготовление дерева дружбы «Мечты нашего детства».

По сложившейся доброй традиции перед началом встречи все участники возложили цветы к памятнику погибших воинов в знак благодарности за их подвиг и нашу мирную жизнь, почтили память павших минутой молчания.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58874.php

В Жабинке провели праздник «Пионерия – страна Детства!»

Приятным подарком для ребят стало выступление вокального коллектива «Радужный микс» нашего центра под руководством педагога Виктории Мицкович.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Скрипка Е.К. познакомила ребят с новыми интересными конкурсами и проектами БРПО на 2018/2019 учебный год, в которых примут участие пионеры Жабинковщины. Был дан старт традиционному районному конкурсу на лучшую пионерскую дружину, итоги которого будут подведены к Единому дню приёма в ряды БРПО 7 мая 2019. Ребятам пожелали деятельного участия и победы в конкурсах, выбрать себе занятие по душе, проводить свободное от учёбы время увлекательно, с пользой для себя и своих родных, друзей.

Для игры «Марафон дружбы» ребята поделились на команды. Каждый получил браслет определенного цвета, и команды образовались из представителей разных пионерских дружин. Путешествия по станциям игры «Правовая», «Спортивная», «Пионерская азбука», «Краеведческая», «Шуточная», «Песенная», «Художественная» предоставили возможность найти новых друзей, узнать интересные факты об истории нашей малой Родины, раскрыть свои способности и удивиться талантам других.

 
 
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13 сентября 2018 года в центре творчества детей и молодежи г.Жабинки прошел праздник «Пионерия – страна Детства!», посвященный Дню рождения Белорусской...
 
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