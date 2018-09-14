Природоохрана опровергает мор рыбы в Ганцевичском районе. Что не так в этой ситуации?

На прошлой неделе вышел материал , в котором журналист рассказала о том, что в одном из прудов в Ганцевичском районе погибла рыба. На следующее утро нам позвонили из природоохраны и убедили, что ситуация не соответствует действительноти и фотографии сделаны не в том месте.



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фото - иллюстрация

Позже даже вышел вот такой пресс-релиз :

С целью уточнения ситуации, изложенной в сети Интернет о ситуации, сложившейся на рыбхозе Локтыши в Ганцевичском районе, 10.09.2018 в 10.30 начальником Ганцевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Михалевичем Н.Л. совместно с председателем Ганцевичского районного Совета депутатов Шапелем Ю.Г. в присутствии директора рыбхоза Локтыши Шуста С. В. проведено обследование 13 пруда рыбхоза Локтыши. Замора и гибели рыбы не установлено. На пруду производится плановый сброс воды в связи с промышленным ловом рыбы. Вода сброшена на всей площади пруда за исключением сливного канала и рыбоуловителя. При обследовании водной глади канала и его берегов обнаружены единичные особи мертвой рыбы, в основном малоценной рыбы. В настоящее время проводится разбирательство по изложенным в сети Интернет фактам.

В довесок были приложены собственные фото указанного пруда:



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Однако, как оказалось, журналисты Первого Региона провели собственное расследование и выпустили ролик, который показывает несколько иную картину:

Так кто же прав? Был мор или это штатная ситуация? Проверка продолжается, в ситуации разбираются специалисты...