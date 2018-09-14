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Природоохрана опровергает мор рыбы в Ганцевичском районе. Что не так в этой ситуации?
15.09.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
На прошлой неделе
фото - иллюстрация
Позже даже вышел
В довесок были приложены собственные фото указанного пруда:
Однако, как оказалось,
Так кто же прав? Был мор или это штатная ситуация? Проверка продолжается, в ситуации разбираются специалисты...
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На прошлой неделе вышел материал, в котором журналист рассказала о том, что в одном из прудов в Ганцевичском районе погибла рыба. На следующее утро нам позвонили из...
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