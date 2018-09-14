ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Природоохрана опровергает мор рыбы в Ганцевичском районе. Что не так в этой ситуации?

15.09.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

На прошлой неделе вышел материал, в котором журналист рассказала о том, что в одном из прудов в Ганцевичском районе погибла рыба. На следующее утро нам позвонили из природоохраны и убедили, что ситуация не соответствует действительноти и фотографии сделаны не в том месте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58873.php

Природоохрана опровергает мор рыбы в Ганцевичском районе. Что не так в этой ситуации?

фото - иллюстрация

Позже даже вышел вот такой пресс-релиз:

С целью уточнения ситуации, изложенной в сети Интернет о ситуации, сложившейся на рыбхозе Локтыши в Ганцевичском районе, 10.09.2018 в 10.30 начальником Ганцевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Михалевичем Н.Л. совместно с председателем Ганцевичского районного Совета депутатов Шапелем Ю.Г. в присутствии директора рыбхоза Локтыши Шуста С. В. проведено обследование 13 пруда рыбхоза Локтыши. Замора и гибели рыбы не установлено. На пруду производится плановый сброс воды в связи с промышленным ловом рыбы. Вода сброшена на всей площади пруда за исключением сливного канала и рыбоуловителя. При обследовании водной глади канала и его берегов обнаружены единичные особи мертвой рыбы, в основном малоценной рыбы. В настоящее время проводится разбирательство по изложенным в сети Интернет фактам.

В довесок были приложены собственные фото указанного пруда:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58873.php

Природоохрана опровергает мор рыбы в Ганцевичском районе. Что не так в этой ситуации? Природоохрана опровергает мор рыбы в Ганцевичском районе. Что не так в этой ситуации?

Однако, как оказалось, журналисты Первого Региона провели собственное расследование и выпустили ролик, который показывает несколько иную картину:

Так кто же прав? Был мор или это штатная ситуация? Проверка продолжается, в ситуации разбираются специалисты...

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе вышел материал, в котором журналист рассказала о том, что в одном из прудов в Ганцевичском районе погибла рыба. На следующее утро нам позвонили из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская молочная продукция «волшебным образом» стала качественной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.09.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика