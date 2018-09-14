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В лесу сухо, но грибы есть, и много... Правда, сегодня ночью прошел дождик
15.09.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
С вечера жена стала намекать, что неплохо бы ещё раз съездить за грибами, на рынке полно даров леса. Скрипя сердцем, согласился, хотя на этот день были немного другие планы.
К восьми часам утра были уже на намеченном месте и приступили к тихой охоте. Перед этим надели резиновые сапоги и очень удивились, что в лесу так сухо, что даже на траве нет росы. Но раз приехали, решили пробежаться по знакомым ямкам. Удача была на нашей стороне. В течение двух часов набрали полную корзину и большое ведро белых, подосиновиков, подберёзовиков и синяков. Конечно, встречались и подсохшие и червивые грибы, но количество испорченных даров леса было не критичным.
После кофе-паузы решили переехать из смешанного леса в старые сосновые посадки. На дороге чуть не раздавили парочку боровиков, пришлось остановиться и срезать их.
Рядышком с этим местом припарковали на поляне автомобиль и решили немножко побродить по окрестностям. Оказалось в зелёном мху, под соснами, растёт море польских грибов, хоть косой коси. Нарезали полные пакеты, а потом стали грузить дары леса в холщовый мешок, который нашли в багажнике автомобиля. К обеду уставшие но довольные вернулись домой. Реально оценив объём подлежащих переработке грибов, пару пакетов с дарами леса презентовали родственникам.
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С вечера жена стала намекать, что неплохо бы ещё раз съездить за грибами, на рынке полно даров леса. Скрипя сердцем, согласился, хотя на этот день были немного другие...
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