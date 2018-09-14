ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В лесу сухо, но грибы есть, и много... Правда, сегодня ночью прошел дождик

15.09.2018 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

С вечера жена стала намекать, что неплохо бы ещё раз съездить за грибами, на рынке полно даров леса. Скрипя сердцем, согласился, хотя на этот день были немного другие планы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58870.php

В лесу сухо, но грибы есть, и много... Правда, сегодня ночью прошел дождик

К восьми часам утра были уже на намеченном месте и приступили к тихой охоте. Перед этим надели резиновые сапоги и очень удивились, что в лесу так сухо, что даже на траве нет росы. Но раз приехали, решили пробежаться по знакомым ямкам. Удача была на нашей стороне. В течение двух часов набрали полную корзину и большое ведро белых, подосиновиков, подберёзовиков и синяков. Конечно, встречались и подсохшие и червивые грибы, но количество испорченных даров леса было не критичным.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58870.php

В лесу сухо, но грибы есть, и много... Правда, сегодня ночью прошел дождик

После кофе-паузы решили переехать из смешанного леса в старые сосновые посадки. На дороге чуть не раздавили парочку боровиков, пришлось остановиться и срезать их.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58870.php

В лесу сухо, но грибы есть, и много... Правда, сегодня ночью прошел дождик

Рядышком с этим местом припарковали на поляне автомобиль и решили немножко побродить по окрестностям. Оказалось в зелёном мху, под соснами, растёт море польских грибов, хоть косой коси. Нарезали полные пакеты, а потом стали грузить дары леса в холщовый мешок, который нашли в багажнике автомобиля. К обеду уставшие но довольные вернулись домой. Реально оценив объём подлежащих переработке грибов, пару пакетов с дарами леса презентовали родственникам.

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С вечера жена стала намекать, что неплохо бы ещё раз съездить за грибами, на рынке полно даров леса. Скрипя сердцем, согласился, хотя на этот день были немного другие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская молочная продукция «волшебным образом» стала качественной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.09.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика