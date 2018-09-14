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Белорусская молочная продукция «волшебным образом» стала качественной

15.09.2018 11:43 — Разное | Партизан  
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Причем буквально за пару дней. Таковы итоги встречи российского вице-премьера Алексея Гордеева со своим белорусским коллегой Михаилом Русым, сообщает neg.by со ссылкой на РБК.

По итогам дополнительных проверочных мероприятий белорусской «молочки» выяснилось, что если несоответствие стандартам и наблюдается, то оно не является критичным, а поставляемые в Россию товары не представляют угрозы для здоровья граждан.

Объяснить это пытаются тем, что наша страна согласовала со своей восточной соседкой реестр предприятий, которые имеют право на поставку соответствующих товаров. Заключено соглашение о дополнительном техконтроле продукции, которая экспортируется в Россию. Этот документ должен дополнить введенные еще в марте «дорожные карты» по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам продукции животноводства.

Напомним, что Россельхознадзор стал за последнее время своеобразным пугалом для белорусских сельхозпроизводителей. Каких только нарушений не находили у нас российские контролеры! «Под раздачу» попадали не только молочные продукты и мясо, многочисленные претензии были и к плодоовощной продукции, даже грибы «пришлись не по вкусу» пред­ставителям контрольного ведомства.

И вот неожиданное преображение. Оказалось, что, по крайней мере, молочная продукция удовлетворяет всем необходимым российским стандартам. Что же произошло за последние дни?


Нам объяснение кажется очень простым. Как сообщил «Коммерсантъ», на днях Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» (объ­единяет «гигантов» «сладкого цеха» Mars, Nestle и др.) обратилась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой – в отрасли возник дефицит сухого молока в связи с запретом на его импорт из Беларуси. Кондитеры вынуждены закупать более дорогое сырье у других поставщиков и собираются повышать цены. Похоже, до этого решили не доводить, так что «волшебство» кроется всего лишь в использовании административного ресурса.


 
 
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Причем буквально за пару дней. Таковы итоги встречи российского вице-премьера Алексея Гордеева со своим белорусским коллегой Михаилом Русым, сообщает neg.by со...
 
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