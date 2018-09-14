Минчанин спрятался у приятеля от уплаты алиментов. Тот изрубил его топором

Выяснилось, что погибшим оказался 39-летний житель Минска . По подозрению в совершении преступления милиция задержала 60-летнего хозяина дома, сообщает Следственный комитет.





Потерпевший в течение месяца жил у задержанного — он скрывался от участкового, который разыскивал его по

поводу неуплаченных алиментов.









Задержанный сельчанин рассказал, что в тот день они вместе выпивали. В какой-то момент гость стал оскорблять хозяина, выгонять его из дома, и они подрались. Во время потасовки обвиняемый схватил топор и много раз ударил топором обидчика по голове.

Наша Нива. Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Дело передано в прокуратуру для направления в суд, пишет



