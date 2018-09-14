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Минчанин спрятался у приятеля от уплаты алиментов. Тот изрубил его топором

15.09.2018 11:10 — Разное | Партизан  
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Преступление произошло в марте этого года. В милицию позвонила жительница деревни Павелково Дзержинского района и рассказала, что в доме у соседа увидела тело мужчины с признаками убийства.

Выяснилось, что погибшим оказался 39-летний житель Минска. По подозрению в совершении преступления милиция задержала 60-летнего хозяина дома, сообщает Следственный комитет.

Потерпевший в течение месяца жил у задержанного — он скрывался от участкового, который разыскивал его по 
поводу неуплаченных алиментов.


Задержанный сельчанин рассказал, что в тот день они вместе выпивали. В какой-то момент гость стал оскорблять хозяина, выгонять его из дома, и они подрались. Во время потасовки обвиняемый схватил топор и много раз ударил топором обидчика по голове.
Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Дело передано в прокуратуру для направления в суд, пишет Наша Нива.


 
Теги: Минск
 
 
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Преступление произошло в марте этого года. В милицию позвонила жительница деревни Павелково Дзержинского района и рассказала, что в доме у соседа увидела тело...
 
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