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США пригрозили странам, сотрудничающим с Ираном

15.09.2018 10:57 — Разное | Партизан  
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Предстоящее вступление в силу санкций США в отношении Тегерана фундаментальным образом изменит для всех стран экономическое взаимодействие с Ираном.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступил в пятницу на краткой пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео.

Он затруднился уточнить, применит ли Вашингтон штрафные меры против руководства платежной системы SWIFT, если та продолжит работать с банковским сектором Ирана. 

«Конкретно решения по SWIFT я не знаю. Еще идет выработка ряда решений в преддверии крайнего срока, приходящегося на 1 ноября. Но не заблуждайтесь: с приходом 4 ноября будет фундаментально иной набор правил, который коснется всех тех, кто посчитает необходимым заниматься экономической деятельностью с Исламской Республикой Иран», - сказал глава американской дипломатии.

«Это будет серьезная, важная дата», - подчеркнул Помпео. В связи с этим он напомнил, что некоторые страны уже «предпринимают действия по уходу из Ирана, прекращению ведения бизнеса» с ним «в преддверии крайнего срока, приходящегося на 4 ноября». 

Госсекретарь США также отметил, что контакты и консультации властей Ирана с бывшим главой американского внешнеполитического ведомства Джоном Керри являются неподобающими и беспрецедентными в истории страны. 

«Экс-госсекретарь взаимодействует с самым крупным спонсором терроризма в мире. Согласно его словам, он советовал им дождаться конца полномочий действующей администрации. Таких прецедентов не было в истории США, секретарь Керри не должен себя так вести», - убежден Помпео.


«Все бывшие госсекретари из любых политических партий не должны вмешиваться в работу действующей администрации», - подчеркнул он. 

«Активный подрыв американской внешней политики бывшим госсекретарем - это просто нечто неслыханное», - добавил глава внешнеполитического ведомства.


 
 
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Предстоящее вступление в силу санкций США в отношении Тегерана фундаментальным образом изменит для всех стран экономическое взаимодействие с Ираном.
 
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