США пригрозили странам, сотрудничающим с Ираном

передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступил в пятницу на краткой пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео. КакOxu.Az со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступил в пятницу на краткой пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео.





Он затруднился уточнить, применит ли Вашингтон штрафные меры против руководства платежной системы SWIFT, если та продолжит работать с банковским сектором Ирана.





«Конкретно решения по SWIFT я не знаю. Еще идет выработка ряда решений в преддверии крайнего срока, приходящегося на 1 ноября. Но не заблуждайтесь: с приходом 4 ноября будет фундаментально иной набор правил, который коснется всех тех, кто посчитает необходимым заниматься экономической деятельностью с Исламской Республикой Иран», - сказал глава американской дипломатии.





«Это будет серьезная, важная дата», - подчеркнул Помпео. В связи с этим он напомнил, что некоторые страны уже «предпринимают действия по уходу из Ирана, прекращению ведения бизнеса» с ним «в преддверии крайнего срока, приходящегося на 4 ноября».





Госсекретарь США также отметил, что контакты и консультации властей Ирана с бывшим главой американского внешнеполитического ведомства Джоном Керри являются неподобающими и беспрецедентными в истории страны.





«Экс-госсекретарь взаимодействует с самым крупным спонсором терроризма в мире. Согласно его словам, он советовал им дождаться конца полномочий действующей администрации. Таких прецедентов не было в истории США, секретарь Керри не должен себя так вести», - убежден Помпео.









«Все бывшие госсекретари из любых политических партий не должны вмешиваться в работу действующей администрации», - подчеркнул он.





«Активный подрыв американской внешней политики бывшим госсекретарем - это просто нечто неслыханное», - добавил глава внешнеполитического ведомства.



