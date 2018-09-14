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Тони Блэр: "Великобритания отменит свое решение о Brexit"

15.09.2018 10:43 — Разное | Партизан  
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Бывший глава правительства считает, что Евросоюз восстановится после кризиса и Соединенное Королевство по итогу останется в его составе.


Фото: Front News International

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что в будущем Лондон откажется от Brexit и останется в составе Евросоюза. По его мнению, это вопрос ближайших пяти лет. Об этом экс-глава правительства заявил 14 сентября на форуме Yalta European Strategy.

- Мой прогноз таков: Европа выживет, Европа будет процветать, а Великобритания отменит свое решение о Brexit… Я думаю, если у нас и дальше будут такие споры в парламенте, мы будем вынуждены и снова обратиться к народу, - приводит слова Блэра "Европейская правда".

Также он отметил, что действующая глава правительства Тереза Мэй не имеет большинства в парламенте. Более того, по мнению Блэра, ни одна из политических сил на данный момент не является лидирующей.

Ранее в отставку подал министр по Brexit Дэвид Дэвис. На его место назначили Доминика Рааба. Также с поста ушел глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Его должность занял Джереми Хант.

Предполагалось, что страна покинет Европейский союз 29 марта 2019 года.

Тем временем действующая премьер Тереза Мэй заявила, что Brexit может провалиться из-за попыток законодателей сорвать ее план выхода страны из ЕС.

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Бывший глава правительства считает, что Евросоюз восстановится после кризиса и Соединенное Королевство по итогу останется в его составе.
 
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