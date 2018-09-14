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БАПЦ поддерживает украинскую автокефалию

15.09.2018 10:23 — Разное | Партизан  
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Белорусская Автокефальная Православная Церковь поддерживает решение Константинопольского патриархата предоставить Украинской Православной церкви статус автокефальной. Об этом в интервью Радио Свобода заявил предстоятель БАПЦ, архиепископ Святослав Логин.

 По его словам, БАПЦ также стремится легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии.

Архиепископ напомнил, что ранее Белорусская Церковь также «делала реальные шаги для того, чтобы получить автокефалию и чтобы ее признали».

«Украинская церковь нам родная и близкая, потому что в прошлом мы имели единую митрополию — церковь в Беларуси начиналась с Киевской митрополии. Позже это была Киево-Литовская митрополия с центром в Новогрудке — она была уничтожена Московской церковью. И до сегодня Москва делает все, чтобы Украинская и Белорусская церкви автокефалии не получили», — отметил он, назвав Украину примером для Беларуси.

По его мнению, «если признают украинскую церковь, то следующие шаги должны быть и относительно белорусской церкви». Архиепископ напомнил, что Константинополь по-прежнему считает своей канонической территорией Киевскую митрополию, частью которой была и Беларусь.

«Каноны, как известно, требуют для отдельного православного народа отдельной церкви. Это 34-е апостольское правило. А каноны не обсуждаются, а выполняются», — подчеркнул Святослав.

«У нас есть все канонические основания для того, чтобы церковь в Беларуси имела независимость и право объявлять автокефалию», — сказал он.

По его словам, в последние годы в Беларуси тяга к церковной независимости есть как у священнослужителей, так и верующих Белорусского экзархата РПЦ. Иерарх напомнил, что на собрании священнослужителей Минской епархии было единогласно поддержано предоставление Экзархату право автономии, которую не утвердили в Москве.

Что касается сегодняшнего состояния БАПЦ, то, как отметил иерарх, в Беларуси сегодня из-за того, что приходы церкви властями не регистрируются, действуют три религиозные общины и несколько общин. Есть пять священников, диаконы, чтецы, проходят службы, священники принимают активное участие в общественной жизни.

За рубежом у БАПЦ есть три полноценных прихода в США, одна в Канаде, три в Австралии и еще одна община в Англии, где сейчас нет священника. Архиепископ не исключает рукоположения нового епископа, когда в Беларуси начнется количественный рост наших верующих.

Также за рубежом действует несколько белорусских приходов в юрисдикции Константинопольского патриархата (в Торонто, в Нью-Йорке, в Англии, в Чикаго), но они «постепенно перестают быть белорусскими».

Напомним, что Синод Белорусского Православной Церкви осудил предоставление Константинополем автокефалии Украинской Церкви.


 
 
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Белорусская Автокефальная Православная Церковь поддерживает решение Константинопольского патриархата предоставить Украинской Православной церкви статус...
 
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