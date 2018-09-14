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НАТО поможет Грузии стать членом альянса

15.09.2018 10:19 — Разное | Партизан  
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НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии в проведении реформ для вступления в альянс.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Грузия добивается прогресса, мы это приветствуем. Мы продолжим поддерживать Грузию по мере того, как она продвигается в сторону евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», - заявил Столтенберг в Вашингтоне.

Он добавил, что в июле на саммите НАТО провел «очень хорошую встречу» с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.


Столтенберг также отметил вклад Грузии в операции и учения НАТО.
«Грузия важна для НАТО, а НАТО для Грузии. И мы продолжаем укреплять наше партнерство», - резюмировал генсек.


 
 
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НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии в проведении реформ для вступления в альянс.
 
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