Во Львове повредили авто из Беларуси, на котором была георгиевская лента

«Форд» с белорусскими регистрационными знаками был припаркован недалеко от главного областного управления СБУ и городского управления нацполиции. Однако это не остановило активистов. Как сообщается, они сначала ждали владельца авто, но не дождались и ушли. А машина осталась стоять без боковых зеркал, с пробитыми колесами, поврежденным лако-красочным покрытием и, конечно, без георгиевской ленты.









Напомним, георгиевская лента в Украине запрещена. Весной 2017 года Верховная Рада одобрила соответствующий закон. За изготовление и пропагандистское использование георгиевских лент грозит штраф от 850 до 2 550 гривен. При повторном нарушении – штраф до 5 100 гривен или арест на 15 суток с конфискацией пропагандистских материалов.



