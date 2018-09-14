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Во Львове повредили авто из Беларуси, на котором была георгиевская лента
В машине пробили колеса, поцарапали кузов. Кроме того, сняли не только георгиевскую ленту, но и боковые зеркала. О «нападении» на автомобиль из Беларуси во Львове рассказало на своей странице в
«Форд» с белорусскими регистрационными знаками был припаркован недалеко от главного областного управления СБУ и городского управления нацполиции. Однако это не остановило активистов. Как сообщается, они сначала ждали владельца авто, но не дождались и ушли. А машина осталась стоять без боковых зеркал, с пробитыми колесами, поврежденным лако-красочным покрытием и, конечно, без георгиевской ленты.
Напомним, георгиевская лента в Украине запрещена. Весной 2017 года Верховная Рада одобрила соответствующий закон. За изготовление и пропагандистское использование георгиевских лент грозит штраф от 850 до 2 550 гривен. При повторном нарушении – штраф до 5 100 гривен или арест на 15 суток с конфискацией пропагандистских материалов.
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В машине пробили колеса, поцарапали кузов. Кроме того, сняли не только георгиевскую ленту, но и боковые зеркала. О «нападении» на автомобиль из Беларуси во Львове...
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