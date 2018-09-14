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За убийство ювелира в Орше грозит высшая мера наказания

15.09.2018 10:01 — Разное | Партизан  
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Преступление произошло почти год назад.

Добычей убийц стали драгоценности на сумму 50 тысяч долларов, пишет tut.by, ссылаясь на ОНТ.


Родные забили тревогу, когда мужчина перестал отвечать на звонки. Через некоторое время его тело нашли в лесу под Оршей. К поиску убийц подключились российские правоохранители: драгоценности и пистолет нашли в Псковской области дома у одного из двух подозреваемых.

Оба подозреваемых задержаны. Им грозит исключительная мера наказания.


 
 
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Преступление произошло почти год назад.
 
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