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Бармен, модель, фотограф: каким профессиям будут обучать школьников на уроках труда

15.09.2018 09:50 — Разное | Партизан  
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На сайте Министерства образования Беларуси появился список профессий, которым будут обучаться старшеклассники на уроках труда

 Кто-то из школьников сможет овладеть профессией бармена, а кто-то сможет стать садовником, дояром или кондитером. Всего перечень состоит из 86 позиций, сообщает telegraf.by.

Профессий служащих в этом списке насчитывается всего 8: помощник воспитателя, машинистка, агент, агент по туризму, рекламный агент, делопроизводитель, социальный работник и секретарь.
 
Перечень рабочих профессий обширный: бармен, бетонщик, визажист, гончар, горничная, дояр, животновод, каменщик, кассир, кладовщик, кондитер, маляр, мастер по маникюру и педикюру, модель, облицовщик-плиточник,  оператор связи, младшая сестра милосердия, официант, парикмахер, печник, продавец, садовник, слесарь-сантехник, фотограф, швея, штукатур, электромонтер и другие. С полным списком профессий для школьников можно ознакомиться здесь.
 
План занятий включает в себя теоретическое и производственное обучение, а также экзамен. По его итогам учащимся могут присвоить квалификационный разряд.

 

Ранее уроки труда завершались в 9-м классе. С нового учебного года десятиклассники будут осваивать образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих), на изучение которой отвели 6 часов в неделю.


 
 
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На сайте Министерства образования Беларуси появился список профессий, которым будут обучаться старшеклассники на уроках труда
 
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