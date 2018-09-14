Бармен, модель, фотограф: каким профессиям будут обучать школьников на уроках труда

сообщает telegraf.by. Кто-то из школьников сможет овладеть профессией бармена, а кто-то сможет стать садовником, дояром или кондитером. Всего перечень состоит из 86 позиций,telegraf.by.





Профессий служащих в этом списке насчитывается всего 8: помощник воспитателя, машинистка, агент, агент по туризму, рекламный агент, делопроизводитель, социальный работник и секретарь.

Перечень рабочих профессий обширный: бармен, бетонщик, визажист, гончар, горничная, дояр, животновод, каменщик, кассир, кладовщик, кондитер, маляр, мастер по маникюру и педикюру, модель, облицовщик-плиточник, оператор связи, младшая сестра милосердия, официант, парикмахер, печник, продавец, садовник, слесарь-сантехник, фотограф, швея, штукатур, электромонтер и другие. С полным списком профессий для школьников можно ознакомиться здесь.

План занятий включает в себя теоретическое и производственное обучение, а также экзамен. По его итогам учащимся могут присвоить квалификационный разряд.









Ранее уроки труда завершались в 9-м классе. С нового учебного года десятиклассники будут осваивать образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих), на изучение которой отвели 6 часов в неделю.



