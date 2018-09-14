За сколько государство готово продать Белинвестбанк?

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По его словам,заверил, что у ЕБРР нет разногласий с белорусским правительством насчет приватизации Белинвестбанка,На этой неделе вице-премьерво время встречи с делегацией Совета директоров ЕБРР заявил, что рассчитывает на вхождение Европейского банка реконструкции и развития в состав акционеров Белинвестбанка до конца нынешнего года, сообщает пресс-служба правительства.— сказал Кухарев. Напомним, правительство Беларуси рассчитывает с помощью ЕБРР найти для Белинвестбанка стратегического инвестора, которому к 2020 году будет продан контрольный пакет акций.Многих интересует, по какой цене власти Беларуси согласятся продать ЕБРР около 25% акций Белинвестбанка. Но стороны отказались от комментариев на эту тему.Мы попробовали на основании оценок экспертов посчитать возможную цену сделки. Банки в СНГ торгуются с коэффициентом меньше 1 к капиталу. На 1 августа собственный капитал Белинвестбанка составлял 484 млн рублей.— оценил возможную стоимость продажи собеседник, знакомый с методикой реализации подобных сделок.Не стоит забывать, что в конце 2017 года Белинвестбанк получил от ЕБРР субординированный кредит в размере 50 млн евро. Ресурсы могут конвертироваться в акции. Кстати, ЕБРР собирается к концу года организовать синдицированный кредит на 50 млн евро для Белинвестбанка.— сказал Александр Пивоварский.Глава представительства ЕБРР в Минске сегодня заявил, что портфель ЕБРР до конца 2018 года может вырасти до 650−700 млн евро. На начало года он составлял 500 млн евро. С начала года ЕБРР подписал в Беларуси 16 проектов на общую сумму почти 230 млн евро. Этот объем уже превысил все операции прошлого года (163 млн евро). До конца года ожидается заключение ряда других сделок.— уточнил Пивоварский.Один из крупных проектов, который может быть реализован в Беларуси до конца 2018 года, это выделение средств на модернизацию «Минскводоканала». Общая стоимость проекта оценивается в 185 млн евро. Половину средств должен выделить ЕБРР, вторую половину — Европейский инвестиционный банк. ЕБРР также организует привлечение частных инвесторов в строительство дороги М10 в Беларуси.