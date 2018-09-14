Правительство определило лучших предпринимателей 2018 года

Совет министров определил победителей Национального конкурса ”Предприниматель года“ в 2018 году.
Согласно постановлению правительства №667, по результатам проведения конкурса по итогам деятельности за 2017 год победителями в номинации ”Успешный старт“ стали:
индивидуальный предприниматель Черневичь Евгений Станиславович, Гродненская область; общество с ограниченной ответственностью ”Инженерное сопровождение“, г.Минск; общество с ограниченной ответственностью ”ПроБелТах“, г.Брест; общество с ограниченной ответственностью ”Хэппи Стаил Кофе“, г.Витебск; частное унитарное предприятие по оказанию услуг ”СпецЭкоКлининг“, Могилевская область;
В номинации ”Стабильный успех“ победителями определены: белорусско-российское совместное предприятие ”АЗСИНДУСТРИЯ“ общество с ограниченной ответственностью, г.Минск; иностранное общество с ограниченной ответственностью ”Мебелаин“, Могилевская область; производственно-торговое унитарное предприятие ”САРИЯ“, Брестская область; общество с ограниченной ответственностью ”БЕЛЭКОТЕХНИКА“, Минская область; общество с ограниченной ответственностью ”Инстинктулс“, г.Гродно; общество с ограниченной ответственностью ”КимаБел“, Витебская область; открытое акционерное общество ”Туровский молочный комбинат“, Гомельская область.
В номинации ”Эффективный бизнес в сфере производства“ отмечены: общество с дополнительной ответственностью ”Рубикон“, Могилевская область; общество с ограниченной ответственностью ”БЕЛФОМСЕРВИС“, Минская область; общество с ограниченной ответственностью ”БЛЮМИНГ“, г.Минск; общество с ограниченной ответственностью ”ТехноХимРеагентБел“, г.Гродно; унитарное производственное предприятие ”Верхний луг“, Витебская область; фермерское хозяйство ”Ольшаны“, Брестская область; частное унитарное предприятие по оказанию услуг ”Форвардер“, Гомельская область.
Победителями в номинации ”Эффективный бизнес в сфере услуг“ определены: индивидуальный предприниматель Сиваков Виталий Владимирович, г.Гродно; общество с дополнительной ответственностью ”Белэкс-Логистик“, г.Гомель; общество с ограниченной ответственностью ”ЗАВЕТ“, Стародорожский район, Минская область; общество с ограниченной ответственностью ”Реал эстет“, Могилевская область; общество с ограниченной ответственностью ”Созвездие независимых репетиторов ”100 баллов“, г.Минск; частное рекламно-производственное унитарное предприятие ”Рекламное агентство ”Оранжевый дельфин“, Брестская область; частное транспортное унитарное предприятие ”Шутранс“, Витебская область.
Согласно постановлению, принято решение наградить дипломом ”Ганаровы прадпрымальнiк“ белорусско-российское совместное предприятие ”АЗСИНДУСТРИЯ“ общество с ограниченной ответственностью, признанное победителем по итогам проведения Национального конкурса ”Предприниматель года“ в 2017 и 2018 годах.