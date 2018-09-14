Правительство определило лучших предпринимателей 2018 года





Совет министров определил победителей Национального конкурса ”Предприниматель года“ в 2018 году.

Согласно постановлению правительства №667 , по результатам проведения конкурса по итогам деятельности за 2017 год победителями в номинации ”Успешный старт“ стали:

индивидуальный предприниматель Черневичь Евгений Станиславович, Гродненская область;

общество с ограниченной ответственностью ”Инженерное сопровождение“, г.Минск;

общество с ограниченной ответственностью ”ПроБелТах“, г.Брест;

общество с ограниченной ответственностью ”Хэппи Стаил Кофе“, г.Витебск;

частное унитарное предприятие по оказанию услуг ”СпецЭкоКлининг“, Могилевская область;

В номинации ”Стабильный успех“ победителями определены:

белорусско-российское совместное предприятие ”АЗСИНДУСТРИЯ“ общество с ограниченной ответственностью, г.Минск;

иностранное общество с ограниченной ответственностью ”Мебелаин“, Могилевская область;

производственно-торговое унитарное предприятие ”САРИЯ“, Брестская область;

общество с ограниченной ответственностью ”БЕЛЭКОТЕХНИКА“, Минская область;

общество с ограниченной ответственностью ”Инстинктулс“, г.Гродно;

общество с ограниченной ответственностью ”КимаБел“, Витебская область;

открытое акционерное общество ”Туровский молочный комбинат“, Гомельская область.

В номинации ”Эффективный бизнес в сфере производства“ отмечены:

общество с дополнительной ответственностью ”Рубикон“, Могилевская область;

общество с ограниченной ответственностью ”БЕЛФОМСЕРВИС“, Минская область;

общество с ограниченной ответственностью ”БЛЮМИНГ“, г.Минск;

общество с ограниченной ответственностью ”ТехноХимРеагентБел“, г.Гродно;

унитарное производственное предприятие ”Верхний луг“, Витебская область;

фермерское хозяйство ”Ольшаны“, Брестская область;

частное унитарное предприятие по оказанию услуг ”Форвардер“, Гомельская область.

Победителями в номинации ”Эффективный бизнес в сфере услуг“ определены:

индивидуальный предприниматель Сиваков Виталий Владимирович, г.Гродно;

общество с дополнительной ответственностью ”Белэкс-Логистик“, г.Гомель;

общество с ограниченной ответственностью ”ЗАВЕТ“, Стародорожский район, Минская область;

общество с ограниченной ответственностью ”Реал эстет“, Могилевская область;

общество с ограниченной ответственностью ”Созвездие независимых репетиторов ”100 баллов“, г.Минск;

частное рекламно-производственное унитарное предприятие ”Рекламное агентство ”Оранжевый дельфин“, Брестская область;

частное транспортное унитарное предприятие ”Шутранс“, Витебская область.

Согласно постановлению, принято решение наградить дипломом ”Ганаровы прадпрымальнiк“ белорусско-российское совместное предприятие ”АЗСИНДУСТРИЯ“ общество с ограниченной ответственностью, признанное победителем по итогам проведения Национального конкурса ”Предприниматель года“ в 2017 и 2018 годах.