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Арина Соболенко выиграла премию Женской теннисной ассоциации "Прорыв месяца"
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительней премии «Прорыв месяца» в голосовании, которое проводилось на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Соболенко уверенно опередила в опросе украинку Лесю Цуренко и Анастасию Севастову из Латвии.
Напомним, что в августе белоруска победила на турнире в Нью-Хэйвене, дошла до полуфинала в Цинциннати и до 1/8 финала на US Open, где проиграла лишь будущей победительнице — Наоми Осаке из Японии.
После насыщенного августа Арина Соболенко взяла небольшой перерыв перед выступлением на азиатских турнирах.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительней премии "Прорыв месяца" в голосовании, которое проводилось на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
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