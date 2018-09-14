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Арина Соболенко выиграла премию Женской теннисной ассоциации "Прорыв месяца"

15.09.2018 12:02 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительней премии «Прорыв месяца» в голосовании, которое проводилось на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).


Фото: Reuters

Соболенко уверенно опередила в опросе украинку Лесю Цуренко и Анастасию Севастову из Латвии.

Напомним, что в августе белоруска победила на турнире в Нью-Хэйвене, дошла до полуфинала в Цинциннати и до 1/8 финала на US Open, где проиграла лишь будущей победительнице — Наоми Осаке из Японии.

После насыщенного августа Арина Соболенко взяла небольшой перерыв перед выступлением на азиатских турнирах.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительней премии "Прорыв месяца" в голосовании, которое проводилось на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
 
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