В Пинске две матери обвиняют директора школы в избиении их детей, он все отрицает

11 сентября в Пинске между директором средней школы №18 Федором Родионом и учениками СШ №10 Денисом и Михаилом произошел конфликт. Теперь делом занимается инспекция по делам несовершеннолетних, пишет «Радыё Свабода».

Денис и Михаил после уроков решили снять видео для YouTube, как они катаются на скейте. На площадке у входа в 18-ю школу была подходящая для этого ступень. Директор школы Федор Родион раньше разрешал там кататься, но в этот раз что-то пошло не так. Родители утверждают, что директор избил детей. Он говорит, что дети сами случайно столкнулись.

Начальник Пинского управления образования Евгений Мендель отказался комментировать ситуацию: «Еще никакого решения не принято, так как идет расследование». В Пинском отделе милиции сообщили, что делом занимается инспекция по делам несовершеннолетних, пока идет проверка согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

Версия директора

Директор школ несколько дней спустя попал в больницу после приступа. Он все равно согласился поговорить. По его словам, он не бил ни этих мальчиков, ни матери одного из них: «Возможно, я себя где-то неправильно повел, потому что меня посылали на три буквы, и я схватил этих детей. Никто законы физики не отменял, и получилось так, что они столкнулись. Это единственное, что я им сделал. Есть бог, есть компетентные органы, и я надеюсь, что они разберутся. А то, что сейчас принимается какое-то политическое решение уволить непонятно за что, это тоже несерьезно и некрасиво».

На вопрос, что значит «политическое решение», Федор Родин ответил: «Власть решила, что директор школы не должен себя так вести и нарушает педагогическую этику. Создана комиссия, чтобы решить, сможет ли такой человек работать. Сейчас нужен формальный повод. Приедут, что-нибудь найдут».

Еще с августа дети предпочли площадку и крыльцо школы, чтобы кататься на скейтборде и самокатах. «Мы отремонтировали крыльцо, обшили металлическом уголки и они с удовольствием там прыгали. В августе я предупреждал, чтобы они были осторожны. И был такой случай, когда ребенок попал под колеса этого самоката. Поэтому мы говорили, чтобы дети не катались на крыльце. Тем более когда начался учебный год. Но они снова пришли и не реагировали на замечания. Я говорю – дети, пройдите ко мне в кабинет для разговора. А они говорят: а пошел ты... Ну, я же дядя уже, у меня внуки. Ну, я их схватил, чтобы отвести в кабинет. Они столкнулись».

Далее Федор Родион вызвал директора школы, в которой учатся дети, попросил, чтобы мальчик позвонил своей матери: «Вместо того чтобы позвать маму, он кричал, что его избивают ногами, нарушают его конституционные права. Когда прошли в приемную, прибежала мама и сказала, что сгноит меня в тюрьме, назвала свою фамилию – раньше это был начальник областного управления. И мат-перемат. А потом включила камеру, бросилась на меня и сказала, что будет снимать. Я отпрянул назад. И получился этот минутный ролик, не совсем презентабельный, эмоциональный. А соцсети решили, что сбили маму, избили всех. И теперь приходится доказывать, что ты не верблюд».

Директор надеется, что видео наружного наблюдения, которое есть у милиции, поможет ему доказать свою правоту. Он говорит, что Денис раньше учился в этой СШ: «И во втором классе у нас он повредил зуб, на который там ссылаются. Мы эту ситуацию знаем и помним конфликт. Мать, видимо, хотела вчера с меня денег попросить: пришла и сказала, что я повредил ему зуб. Там отлетел кусочек и так далее. И никаких больше претензий нет, только этот разбитый палец и поврежденная губа. Но я извиняюсь, я не хотел это сделать. Это произошло по неосторожности. Я даже не знаю, каким образом можно было повредить этот палец, потому что за руки я их не трогал. А какое-то избиение – это домыслы».

Федор Родион работает директором уже 12-й год. Был лауреатом специального фонда президента, депутатом, занимается общественной работой как член «Белой Руси». Рассуждает, что педагоги превращаются в обслуживающий персонал и ничего не могут сказать ребенку. Хотя это ситуация рядовая, и обычно она решается в ходе переговоров с родителями: «Дети знают директора. Они не курят, не пьют. Они, возможно, не так хорошо учатся, но они меня уважают, потому что я справедливый».

Версия родителей

Мать Михаила

Мать пятиклассника Михаила Екатерина Т. говорит, что ей позвонил сын и, плача, сказал, что его бьют в 18-й школе: «Мой 18-летний сын быстренько побежал в школу, за ним я. Возле школы я увидела Дениса с разбитым лицом, он вытирал кровь. Он сказал, что их избил директор, а Мишу потащили в школу. В школе я услышала брань и крики. В приемной увидела, как директор клюет моего сына. Миша практически полулежал на стуле, я думала, что он умирает. У него было малиновое ухо. Он инвалид детства, серьезно болен, мы лечимся в Боровлянах. На него нельзя физически воздействовать. Я стала между директором и сыном, показала ему удостоверение, что ребенок инвалид. Но директор не отреагировал, и скандал продолжался, он начал меня толкать».

Екатерина вызвала скорую, но, как она говорит, директор мешал выйти из кабинета. Она начала снимать все на телефон. Старший сын отвлек на себя внимание директора, и Екатерине с Мишей удалось вырваться. «Директор ударил старшего сына, схватил его за шею, где остались кровоподтеки. Мы сняли все побои. Долгое время провели в больнице, сына рвало. Но врачи почему-то не поставили сотрясение мозга. Мы долго не могли добиться документов о нашем осмотре», – говорит Екатерина.

На выходе из больницы стояла милиция, которая предложила Екатерине и Михаилу поехать для разбирательства в 18-ю школу. Мать говорит, что сын директора снимает ее и сына на видео и выкладывает в соцсети: «Они контролируют каждый наш шаг. Мы к врачу, они там». Екатерина написала обращение в Брестский облисполком, так как считает, что Федор Родион не должен работать с детьми.

Мать Дениса

Мать девятиклассника Дениса Анастасия Ж. говорит, что в тот день пришла домой из магазина и позвонила сыну. А тот уже был в больнице: «Денис сказал, что директор 18-й школы его избил, у него болит губа и шатаются зубы. Когда я приехала в больницу, там уже была милиция. У сына распухла губа, под губой рано. Потом в зубной поликлинике дали заключение, что зубы шатаются. В справке врачей говорится о насильственном и жестоком отношении. Я не представляю, как может ребенок на самокате удариться о моего сына который в два с половиной раза выше. Наших детей избили. Мы боимся, что это дело просто закроют, так как он кричал, мол, у него столько знакомых, что мы сами будем сидеть. Я не знаю, куда обращаться, так как такая несправедливость!»