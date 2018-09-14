Россияне в товарных пакетах из 90-х сняли пародию на клип Канье Уэста и Лил Пампа

Жители Белгорода сняли бюджетную пародию на клип Канье Уэста и Лил Пампа «I Love It». В оригинальном видео музыканты танцевали в огромных костюмах с квадратными плечами и гигантских сланцах. Россияне же использовали большие клетчатые сумки, а вместо золотых цепей – связку баранок и обычную железную цепь, пишет meduza.io.

Изначально россияне хотели сделать костюмы с пятиметровыми плечами из ткани и деревянных каркасов и залезть внутрь диванов, но не нашли подходящей мебели. Поэтому они ограничились клетчатыми пакетами, напоминающими одежду рэперов. Прическу Лил Пампа быстро собрали из ниток, а баранки захватили по пути на съемки.

Оригинал

И в клипе, и в пародии содержится ненормативная лексика.

Пародия