В Гродно – плакаты с Быковым и Витовтом, в Могилеве и Орше – Ленин

Пешеходную улицу в Гродно украсили плакатами с известными людьми, которые так или иначе связаны с городом: Быков прожил в нем 30 лет, Людвиг Заменгоф (создатель эсперанто) – пять лет, Бона Сфорца «подарила» Гродно водопровод, пишет «Радыё Свабода». Одновременно с этим в Могилеве на триумфальной арке в честь 750-летия, которую сдадут к открытию V Форума регионов России и Беларуси, повесили два ордена – Великой отечественной войны и Владимира Ленина, пишет mspring.

Плакаты в Гродно

Много плакатов посвящены известным поэтам и писателям. Василь Быков прожил в Гродно 30 лет, а Алексей Карпюк и вовсе большую часть жизни. Владимира Короткевича и этот город связывает, конечно, его книга «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». В честь него, кстати, в Гродно и улицу назвали. Также не прошли мимо Короткевича и Элизы Ожешко, которые жили в городе – Элиза пробыла в нем до конца своей жизни.

Два плаката посвящены Александру Курловичу и Саяпину Виктору, которые умери в 2018 и 2017 годах соответственно. Курлович – советский и беларуский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, после окончания карьеры работал судьей. Саяпин написал о Гродно немало книг.

Орден Ленина в Могилеве

Могилевскую триумфальную арку в честь 750-летия города строили полтора года, а власти просили «скинуться» на эту стройку. Ее сдадут к V Форуму регионов Беларуси и России. И по крайней мере сейчас на арке нет никаких национальных элементов декора – только ордены ВОВ и Ленина.

Местному правозащитнику Александру Буракову на его просьбу объяснить такое дизайнерское решение из управления культуры пришел ответ, что «вопросы о въездной арке в город Могилев, изложенном в электронном обращении гражданина, не входят в компетенцию управления культуры Могилевского горисполкома».

Теперь активист ждет ответ из управления архитектуры и строительства. Он считает странным, что чиновники, ответственные за культуру, никак не связаны с визуальным оформлением въезда в город. Кстати, его также смущает тот факт, что орденом Ленина сам Могилев награжден никогда не был – в 1967 году награду присвоили всей Могилевской области.

В Орше тоже используют Ленина, но в рекламе

В telegram-канале «Мерзкий кокобай» прислали пример интересного маркетинга от местной кофейни. Она расположена на улице Владимира Ленина, что и использовали в наружной рекламе, написав «Мы работаем на Владимира Ленина».