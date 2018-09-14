По ком тюрьма плачет? Реинкарнация белорусских чиновников

«Все время чувствовать себя идиотом не каждый хочет. Вы помните, когда у нас заседание правительства, Лукашенко что-то банальное говорит, а они все пишут. Когда он говорит «вы истуканы, ничего не делаете» – они так и пишут: «мы истуканы, ничего не делаем». Это просто унижение людей, а унижаться не каждый готов. Поэтому очень ограниченный выбор, и небольшая очень конкуренция на то, чтобы туда идти».

«Самое страшное для человека от власти – показать нелояльность. Нелояльность они показывают тогда, когда переходят в оппозицию, участвуют в выборах, или в президентской, или в другой какой-то кампании. Тогда наказание будет самое суровое».