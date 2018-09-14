Присутствие российских военных в Азовском море является провокационным действием - Госдепартамент США

США расценивают присутствие российских военных в Азовском море как агрессивные и провокационные шаги, заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы не принимаем эти претензии России на шельфы и мы считаем, что присутствие российских военных там - это очень агрессивные провокационные шаги", - сказал он на брифинге в кулуарах встречи Ялтинской Европейской Стратегии, организованной Фондом Виктора Пинчука в субботу в Киеве.

К.Волкер добавил, что США обеспокоены данной ситуацией.