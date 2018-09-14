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"Росатом" оформит первый энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию в 2019 году

15.09.2018 11:46 — Разное | Интерфакс  
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Госкорпорация "Росатом" готовится к процедуре оформления первого энергоблока Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию в 2019 году, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"На сегодня старший брат белорусской станции - это первый блок второй очереди Ленинградской АЭС, прошел промышленные испытания, работает на полную мощность, идет оформление его до конца года уже в промышленную эксплуатацию. Соответственно, с учетом полученного опыта мы здесь (в Беларуси - ИФ) готовимся к такой же процедуре на будущий год, исходим из того, что это должно произойти до конца следующего года", - сказал А.Лихачев на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом в субботу в Минске.

Глава "Росатома" отметил, что строя белорусскую станцию, "мы устанавливаем целый ряд мировых рекордов - и с точки зрения сроков, и с точки зрения качества, и с точки зрения вовлеченности белорусских подрядчиков в эту работу".

"Станция является флагманским проектом, номер один с точки зрения внимания руководства госкорпорации этому объекту", - добавил А.Лихачев.

В целом он констатировал, что стороны в вопросе строительства БелАЭС "находятся в непосредственном контакте".

В свою очередь С.Румас заявил, что БелАЭС "очень значимый проект для нас".

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
Теги: Минск
 
 
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Госкорпорация "Росатом" готовится к процедуре оформления первого энергоблока Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию в 2019 году, заявил генеральный директор...
 
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