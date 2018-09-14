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Пять человек погибли в США в результате урагана "Флоренс"

15.09.2018 11:36 — Разное | Интерфакс  
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Около 930 тыс. домов и предприятий в городах восточного побережья США остались без электричества после удара урагана "Флоренс", сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным Си-Эн-Эн, более 770 тыс. зданий обесточены в Северной Каролине, более 130 тыс. в Южной Каролине.

Согласно информации американских властей, погибли пять человек, включая мать и ребенка. Ранее сообщалось о четырех погибших. Все они являются жителями Северной Каролины.

Власти штата Северная Каролина не исключают, что жертв может быть больше.

"Факт заключается в том, что шторм - смертоносный, и мы знаем, что шторм какое-то время не закончится", - приводит слова губернатора штата Северная Каролина Роя Купера агентство АП.

Результатом удара стихии стали поваленные деревья, поврежденные дороги и другая инфраструктура, не выдержавшая силы урагана, обрушившегося на восточное побережье США, но затем ослабевшего до шторма.

Высота волн в городе Нью-Берн в Северной Каролине достигает в настоящее время 10 метров. В этом городе наиболее остро складывается ситуация с наводнением. В Нью-Берне затоплены улицы и дома. Многие люди оказались заблокированы и не могут выбраться из дома, проводится эвакуация.

Несмотря на то, что ураган ослабел до шторма, метеорологи предупреждают, что опасность еще не миновала.

"Мы ожидаем еще несколько дождливых дней. На следующей неделе уровень воды в наших реках продолжит подниматься, и ожидается сильное затопление", - добавил Р.Купер.

Более 21 тыс. жителей Северной Каролины размещены в 157 убежищах, открытых на территории штата из-за шторма.

В Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях сообщили, что "Флоренс" будет представлять "серьезную угрозу" в ближайшие 24 - 36 часов. В районах, которые затронуты стихией, ожидаются проливные дожди, наводнения и сильные порывы ветра.

В минувшую среду американский президент Дональд Трамп заявил, что экстренные службы США подготовились к приближающемуся урагану. Он также призвал граждан стран "не играть с ураганом" и быть осторожными, а также следовать рекомендациям местных властей.

 
 
Ссылка на источник 21
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Около 930 тыс. домов и предприятий в городах восточного побережья США остались без электричества после удара урагана "Флоренс", сообщает в субботу агентство...
 
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