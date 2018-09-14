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Глава ДНР сообщил о задержании сотрудника СБУ по делу об убийстве Захарченко

15.09.2018 11:33 — Разное | Интерфакс  
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Убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко было осуществлено Службой безопасности Украины при содействии западных спецслужб, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Собранные в ходе расследования убийства А.Захарченко данные, и показания задержанного следователями сотрудника СБУ говорят о причастности Украины и западных спецслужб", - написал Д.Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее он сообщил, что правоохранительными органами проведен ряд мероприятий. "Есть абсолютное понимание, кто это сделал. Теракт был совершен при участии пятого департамента ДКР СБУ. Один человек задержан, он дал полную раскладку и показания", - сказал он.

По словам Д.Пушилина, министерство госбезопасности ДНР выявило по остаткам закладки высокие технологии, которые ранее не применялись СБУ. "Это даёт понимание, что данный теракт совершен при помощи западных спецслужб", - сказал Д.Пушилин.

"Для всесторонней помощи и содействия расследования мы обратились к правительству РФ. Такая помощь сейчас оказывается", - добавил он.

Глава ДНР А.Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар".

 
 
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Убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко было осуществлено Службой безопасности Украины при содействии западных спецслужб, заявил врио...
 
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