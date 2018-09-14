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Как снимают четвероногих актеров в фильме «Мухтар»

15.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Некоторые сезоны многосерийного фильма «Мухтар» снимали в Минске. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко, побывала на съемке новых серий и узнала, как работают четвероногие актеры.

Норис входит в образ за мгновенно. Он артист опытный, в послужном списке десяток картин, а в роли Мухтара он второй сезон. Райдер у таких актеров незатейливый – любимая еда и право на отдых. Обычно полицейского пса играют несколько собак. В объектив попадают только избранные. Творческая «служба» подходит не каждому.

«Есть такая штука, как социализация. Ведь у нас на площадке 40 человек съемочной группы. Случается такое волшебство, когда эти собаки становятся актерами. Это же служебные собаки», – пояснил продюсер проекта Сергей Зыгмантович.

Кастинг для актеров в этом проекте необычный. Если собак не любишь, роль не получишь.

«Это очень видно на экране. Сыграть на две минуты это можно. А вот держать это годами и обманывать невозможно», – добавил он.

На экране Мухтар – преданный пес для хозяина и гроза для преступного мира. Но быстро перестроиться четвероногому актеру сложно, помогает небольшая хитрость.

«Мы всегда используем другую собаку, которая имеет право на агрессию», – рассказал продюсер киностудии Феликс Клейман.

В съемках участвуют опытные собаки. Причем, как правило, уже немолодые. Поэтому жизнь на экране, к сожалению, у них короткая. Недавно не стало одного из первых исполнителей роли Мухтара, овчарки Графа.

«Граф был той собакой, у которой был настолько полный контакт с его владельцем, что он работал с голоса. Ему говорили: «Граф, поверни направо. Подойди к розетке и выдерни шнур». И Граф подходил к розетке и выдергивал шнур», – указал Клейман

Благодаря таким талантливым актерам Мухтар стал одним из самых известных киноперсонажей. И любят его несколько поколений зрителей.



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Теги: Минск
 
 
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Обычно полицейского пса играют несколько собак, причем одна должна любить людей, а другая, напротив, иметь право на агрессию.
 
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