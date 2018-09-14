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Белорусские студенты подключились к «Первому сентября» на телеканале «Мир»

15.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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«Мир» ближе. К акции телеканала подключились студенты белорусских вузов. В ответ на оригинальные фото и видео, посвященные Дню знаний, они смогут получить стажировку в национальном филиале «Мира».

В зале студенты Белорусского университета культуры и искусств встретились впервые после летних каникул. Будущие хореографы делают селфи и видео на память. Стараются  добавить креатива и эмоций. Ведь в обмен на такие кадры можно получить стажировку на телеканале «Мир». А потом, если очень потрудится, то и официальное трудоустройство. Студенты горят общей идеей.

«МИР» может тебя не только обогатить как личность, но и дать кучу информации, которая тебе необходима в жизни. Благодаря этим новостям мы можем узнавать о других странах Содружества, поэтому, я считаю, это очень полезная акция», – поделилась студентка Кристина Бехова.

«У нас у студентов творческих вузов не только Беларуси, но и всех стран Содружества, есть уникальная возможность попробовать себя в чем-то новом, потому что каждый выбирает свою профессию. Но есть и второе «я», которое себя до конца еще не проявило», – рассказал Игорь Гелдинский.

Сначала отточить движения у станка, а позже еще один прогон – уже в концертных костюмах, национальных. Они на кафедре хореографии – любимые. Поэтому для удачи во флешмобе решили подготовить именно народный танец. Все снимают на видео, позже сделают ролик. Конкурентов много, но в университете культуры в успех своих студентов верят.

 «Мне кажется, что наши студенты самые талантливые. Они должны развиваться, двигаться вперед. И благодаря таким акциям они смогут себя открыть немного с другой стороны, что немаловажно», – рассказал преподаватель Белорусского государственного университета культуры и искусств Роман Ковалев.

Для участия в акции, нужно загрузить фотографию или видео в социальную сеть под хэштегом #1сентябрянамире. Материалы должны быть на тему дня знаний. Лучших выберет жюри. А самые оригинальные работы покажут в эфире телеканала.



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Для участия в акции, нужно загрузить фотографию или видео в социальную сеть под хэштегом #1сентябрянамире.
 
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