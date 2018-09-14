Беларуская теннисистка признана «Прорывом месяца» по версии WTA

Всемирная теннисная ассоциация (WTA) признала беларускую теннисистку Арину Соболенко «Прорывом месяца» в августе. Лучшая на данный момент теннисистка Беларуси выиграла первый в своей карьере титул, побеждала в матчах против спортсменок из топ-10 теннисисток мира, а теперь сама занимает 20-ю строчку в рейтинге.

Арина получила 50% голосов среди пяти кандидатов на это звание. За лето она поднялась в мировом рейтинге на 20 позиций и сейчас занимает 20-ю строчку. В августе Соболенка выиграла первый в своей карьере турнир – он проходил в Нью-Хейвене, и беларуска выиграла 800 тысяч долларов.

В Цинциннати Соболенко выиграла Каролину Плишкову (в прошлом году была первой ракеткой мира, сейчас восьмая) и Каролин Гарсиа (четвертое место в мировом рейтинге), но потом проиграла нынешней первой ракетке Симоне Халеп. В Нью-Хейвене Арина одолела в полуфинале №11 мирового рейтинга Юлию Гёргес, а в финале – Карлу Суарес Наварро.

На турнире Большо шлема она достигла пока что лучшего результата в своей карьере, хоть и не победила. Она победила двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову и стала единственной на всем турнире, кто смогла забрать сет у Наоми Осаки, которая обыграла Арину в четвертом раунде и потом выиграла весь турнир.