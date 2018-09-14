ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларуская теннисистка признана «Прорывом месяца» по версии WTA

15.09.2018 14:30 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Всемирная теннисная ассоциация (WTA) признала беларускую теннисистку Арину Соболенко «Прорывом месяца» в августе. Лучшая на данный момент теннисистка Беларуси выиграла первый в своей карьере титул, побеждала в матчах против спортсменок из топ-10 теннисисток мира, а теперь сама занимает 20-ю строчку в рейтинге.

Арина получила 50% голосов среди пяти кандидатов на это звание. За лето она поднялась в мировом рейтинге на 20 позиций и сейчас занимает 20-ю строчку. В августе Соболенка выиграла первый в своей карьере турнир – он проходил в Нью-Хейвене, и беларуска выиграла 800 тысяч долларов.

В Цинциннати Соболенко выиграла Каролину Плишкову (в прошлом году была первой ракеткой мира, сейчас восьмая) и Каролин Гарсиа (четвертое место в мировом рейтинге), но потом проиграла нынешней первой ракетке Симоне Халеп. В Нью-Хейвене Арина одолела в полуфинале №11 мирового рейтинга Юлию Гёргес, а в финале – Карлу Суарес Наварро.

На турнире Большо шлема она достигла пока что лучшего результата в своей карьере, хоть и не победила. Она победила двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову и стала единственной на всем турнире, кто смогла забрать сет у Наоми Осаки, которая обыграла Арину в четвертом раунде и потом выиграла весь турнир. 

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирная теннисная ассоциация (WTA) признала беларускую теннисистку Арину Соболенко «Прорывом месяца» в августе. Лучшая на данный момент теннисистка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белые медведи помешали арктической экспедиции искать шхуну "Святая Анна", пропавшую более 100 лет назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
15.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика